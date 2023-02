Gala de Abertura Douro Cidade Europeia do Vinho

Região composta por 19 municípios do Douro obteve distinção europeia.





A Comunidade Intermunicipal do Douro realiza este sábado, dia 4 de Fevereiro, em Lamego, a Gala de Abertura da Cidade Europeia do Vinho 2023, num evento que marcará o início de um ano com actividades alusivas às comemorações da distinção europeia obtida pelos 19 Municípios da Região do Douro.





O evento terá início às 21h30 e contará com a presença de artistas, como Ana Bacalhau, António Zambujo, Pedro Abrunhosa e Miguel Araújo, entre outros momentos musicais e artísticos com grupos da região. Nesta gala pretende-se assinalar a passagem de testemunho de Aranda del Duero (Cidade Galardoada em 2022) para a Comunidade Intermunicipal do Douro como Capital Europeia do Vinho 2023. Simultaneamente decorrerá também o evento da passagem de testemunho das Cidades Dionísio entre o Embaixador da Moldávia e o Presidente da Câmara de Toulouse, sendo ambos os galardões entregues pela Rainha das Vindimas.





Segundo o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, Carlos Silva Santiago, "o evento marca a abertura oficial da Cidade Europeia do Vinho, distinção essa que queremos aproveitar para capacitar, promover e reflectir o Vinho enquanto produto endógeno e atractivo turístico de um território com 19 municípios. Pretendemos valorizar também os produtores e trabalhadores da vinha, que contribuem na sua actividade laboral para a preservação da paisagem e do nosso reino maravilhoso".





Para além dos momentos artísticos, o evento contará também com Homenagens a individualidades do panorama nacional e internacional, que nas suas áreas contribuíram directamente para o desenvolvimento da Região. Desta forma, a Comunidade Intermunicipal do Douro decidiu atribuir distinções pelo seu papel ao actual Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, pela sua luta pela preservação do Vale do Tua, não permitindo a construção da Barragem do Côa e contribuindo simultaneamente para a preservação da arte rupestre e consequente edificação do Museu do Côa. Também no âmbito político a organização pretende sinalizar a importância do ex-primeiro-ministro de Portugal, Francisco Pinto Balsemão, que teve um papel de impulsionador da navegabilidade do Douro, sendo hoje um dos maiores factores da componente económica e turística da região. Simultaneamente a CIM Douro irá homenagear o ex-Presidente da Comissão Europeia e ex-primeiro ministro de Portugal, Durão Barroso pelo contributo na edificação do Museu do Douro, sedeado no Peso da Régua e com diversos polos ao longo do Território. Para além de sublinhar a opções governativas, a CIM Douro pretende também distinguir Bianchi de Aguiar e Miguel Cadilhe que tiveram um papel primordial na task force que liderou a candidatura do Douro a Património da Humanidade. Ainda na componente das homenagens, a CIM Douro irá atribuir um galardão aos Professores Nuno Magalhães e Arlete Mendes Faia pela criação dos cursos profissionais e superiores de enologia.





Por último, o Presidente da CIM Douro, Carlos Silva Santiago afirma que "esta acção da Gala de Abertura apresenta-se como o segundo evento de um Programa de 12 meses que visa contribuir para a afirmação da região do Douro no panorama nacional e internacional, através de mais de 600 actividades que englobam conferências, workshops, espectáculos e provas de vinho nos 19 municípios do nosso território. Pretendemos elevar o nome do Douro, daí o nosso lema "All Around Wine, All Around Douro" também na Europa, através de um roadshow que leve a nossa marca aos mercados europeus e que contribua directamente para o desenvolvimento do território."





A distinção da Cidade Europeia do Vinho 2023 é atribuída pela RECEVIN (Rede Europeia das Cidades do Vinho), que tem como objectivo promover o Vinho e respectivos produtores nos países associados, assim como no território europeu e mundial. Este evento de abertura conta ainda com o Alto Patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.