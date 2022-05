"Ganhos em Bolsa: mito ou realidade – Histórias e aventuras de quem sonha com o `jackpot’" é o novo livro de José Dias Curto (Professor no ISCTE-IUL).





O livro pretende ser um `manual de instruções’ de Bolsa: (1) como negociar ações, ETFs e criptomoedas; (2) quais os fatores que fazem variar o preço de uma ação; (3) qual o significado de termos como IPO, OPA, bubble, crash, sell-off, bull, bear market, stock split, trillion-dolar baby, FAANG e FATANG stocks; (4) que estratégias se revelaram lucrativas no passado; (5) o que esperar dos mercados no próximo no futuro, etc.O livro é um misto de ensinamentos e de experiências vividas pelo autor, destacando os erros e as `coisas' certas que foi fazendo ao longo do tempo e está publicado na Amazon