GCI COMUNICA ENTRADA DA AVATIM EM PORTUGAL

GCI , agência de estratégia de marca com mais de 25 anos de atividade, e que integra o GCIMEDIA Group , foi selecionada pela Avatim, empresa brasileira de cosméticos e perfumaria com inspiração na biodiversidade e pioneira nos aromatizadores de ambiente, para comunicar a sua entrada no mercado português e estratégia de expansão para a Europa.

A marca, que soma mais de 250 lojas no Brasil e um portfólio de mais de 400 produtos de bem-estar e cuidado pessoal desenvolvidos com os melhores bioativos do Brasil, conta com o apoio da GCI no âmbito da assessoria mediática, relações-públicas, marketing de influência, publicidade e ativação de marca, com o objetivo de conquistar o consumidor português.

André Gerson, General Manager do GCIMEDIA Group, sublinha que "é uma grande satisfação estarmos a apoiar a Avatim, uma marca com forte reputação no Brasil e enorme qualidade, a iniciar a sua estratégia de internacionalização para a Europa, elegendo Portugal como a porta de entrada. Com o evento de abertura da primeira loja em Lisboa para muito breve, a estratégia de comunicação é muito completa e exige um grande envolvimento da nossa equipa com a Avatim, tornando o processo criativo muito entusiasmante e integrado".

Avatim é conhecia por ser um refúgio de boas sensações. Combina as suas essências em linhas de cuidados pessoais e para a casa, sempre com a sustentabilidade como uma prioridade: a empresa é cruelty free, não utiliza parabenos, garante a neutralidade carbónica das suas operações, 90% do seu portfólio é vegano, utiliza embalagens PET com tecnologia biodegradável, para além de outras medidas ambientais.

A GCI, que tem clientes como a CASIO, OPPO, LELO, INTIMINA, SALICÓRNIA, DAIKIN, entre outros, faz parte do GCIMEDIA Group, que conta também no seu portefólio com a Media Consulting consultora de comunicação; WMK, eventos e ativação de marca; Sonomage, conteúdos audiovisuais; SSI - Sustainable Society Initiative, sustentabilidade e marketing ambiental; e a MERAKI, agência de comunicação em Angola.