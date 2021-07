Gestão da Aeronavegabilidade o ISG

O ISG lança a Pós-Graduação em Gestão da Aeronavegabilidade que permitirá aos participantes tomar conhecimento das últimas práticas que se desenvolvem no setor, possibilitando a oportunidade de ser parte ativa do seu próprio desenvolvimento pessoal, através de um plano de ação que integra o processo de informação e acompanhamento com orientação de especialistas no âmbito de estratégias Pedagógico Ecossitémicas.



Este Curso foi planeado para incutir conhecimentos atualizados e aprofundados sobre a realidade operacional, as estruturas e responsabilidades, e as práticas de gestão nos Operadores Aéreos e nas organizações CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) e CAO (Combined Airworthiness Organisation) no que respeita à gestão da continuidade da aeronavegabilidade das aeronaves operando no espaço aéreo da União Europeia. A abordagem experiencial em Didatica Emocional, no contexto aeronáutico permitirá, ainda, a compreensão da adequação das melhores práticas a cada caso, num contexto de cultura organizacional como parte integrante das organizações, considerando a Gestão de Processos da Operação e Gestão de Pessoas no âmbito da manutenção das aeronaves na União Europeia.



A Pós-Graduação aborda, em detalhe, a subcontratação de tarefas de gestão da continuidade da aeronavegabilidade, a contratação e a subcontratação de serviços de manutenção aeronáutica e o modo como as interfaces entre os diversos players são geridas, de modo a assegurar a Compliance com os regulamentos e garantir o elevado nível de Segurança (Safety) exigido atualmente pelo público à aviação.



Com a coordenação científica do Professor Doutor J. Martinez. e do Mestre Eng.º Jorge Leite, a Pós-Graduação terá uma duração total de 150 horas de aprendizagem, em regime presencial ou e-learning. O curso está previsto arrancar a 24 de janeiro de 2022, em regime pós-laboral e já se encontra com as candidaturas abertas.

