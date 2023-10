Gi Group Holding lança a Grafton em Portugal

A Gi Group Holding continua a sua expansão no país, lançando agora a Grafton para o mercado de trabalho português. A Grafton, uma empresa com 40 anos de experiência no mercado global e presente em 14 países, chega agora a Portugal sob a liderança de Isaura Devesa, e traz novas soluções de recrutamento dedicadas ao Professional Staffing.





A Grafton promete aproximar empresas e talentos qualificados, disponibilizando soluções de Recruitment Process Outsourcing, Programas de Trainees e Mapeamento do Mercado e Levantamento de Estruturas, focando-se no recrutamento de funções especializadas ou em volume para empregos permanentes.





A chegada da Grafton ao mercado português é uma excelente notícia para empresas que procuram profissionais especializados e soluções eficientes. Com uma vasta experiência internacional, a Grafton quer posicionar-se como um dos players mais competitivos do mercado e chega com a determinação de se tornar uma referência de recrutamento em Portugal.





podcast Work Around



"O objetivo da Grafton é dar resposta a recrutamento qualificado, muitas vezes de volume, com uma equipa dedicada para uma entrega de perfis professional." - explica Isaura Devesa - Business Manager da Grafton - durante uma entrevista no. "Acredito que com esta equipa podemos criar uma marca competitiva no panorama português, capaz de fazer a diferença na vida das pessoas que alcançamos."

vagas de emprego em aberto, em áreas como Contabilidade e Finanças, Engenharia, Consultoria e RH, entre outras, disponíveis para consulta no seu website .



De momento, a Grafton arranca com cerca de 50

A campanha de meios para o lançamento da nova marca da Gi Group Holding em Portugal conta com TV e meios digitais, como Social Media e Spotify, ou o patrocínio do podcast watch.tm, de Pedro Teixeira da Mota, o comediante autor do espetáculo "Pata de Ganso".

pt.grafton.com Para conhecer mais sobre os serviços da Grafton para empresas ou as ofertas de emprego qualificado disponível, visite o site

Sobre a Gi Group Holding

Fundada em 1998 em Milão, Itália, a Gi Group Holding é um dos principais prestadores de serviços do mundo para a evolução do mercado de trabalho. Através de um ecossistema de negócios de recrutamento global que conta com seis marcas individuais, mas complementares (Gi Group, Gi BPO, Wyser, Grafton, Tack/TMI e QiBit), o grupo oferece um conjunto de ofertas de 360° que geram soluções relevantes e impactantes. A Gi Group Holding trabalha para promover um mercado global sustentável, dinâmico e agradável para candidatos e empresas, refletindo as necessidades do mercado de trabalho em constante mudança. A empresa conta com mais de 6.000 colaboradores e, graças à sua presença direta e parcerias estratégicas, está ativa em mais de 100 países por toda a Europa, APAC, Américas e África. Prestando serviços a mais de 20.000 empresas clientes e com receitas de 3,6 mil milhões de euros (2022), a Gi Group Holding é a 5ª maior empresa Europeia de recrutamento e a 16ª a nível mundial (de acordo com a Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.pt