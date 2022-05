GOLFE DOA ECONOMISTAS EM BELAS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Clube de Golfe dos Economistas realiza-se no próximo dia 21 de maio, no Belas Clube de Campo, o 3º Torneio, a contar para as Ordens de Mérito de 2022.

O torneio vai ser disputado na modalidade Stableford. Terá um limite de 88 jogadores e é aberto a todas as categorias de Associados do Clube – que terão prioridade – e Convidados com HDC válido.

As inscrições devem ser feitas até dia 19 de maio às 12:00, através do site do Clube.

Haverá bolas de treino no driving range.

Os troféus em disputa serão:

1º Gross Sócios

1º, 2º e 3º Net Sócios

1º Gross Convidados

1º Net Convidados

Longest Drive Geral

Nearest to the Pin Geral

Posteriormente ao torneio, ao almoço e entrega de prémios, irá realizar-se a Assembleia Geral Extraordinária do CG Economistas.