O Clube de Golfe dos Economistas realiza no próximo dia 15 de Abril, no campo do Estela Golf Club, o 1º Torneio a Norte de 2023.





Este torneio tem o apoio da PKF e é aberto a todas as categorias de Associados do Clube que, juntamente com os Associados do Estela Golf Club, disputarão a Taça Prof. Teixeira dos Santos.





As condições de participação estão disponíveis no site do Clube de Golfe dos Economistas.