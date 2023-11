Grupo Agris integra rede de lojas Sanipina

O Grupo Agris tem vindo a seguir uma estratégia de expansão dos seus negócios de Retalho, reforçando a oferta nacional e o seu portfólio com a integração das 3 lojas Sanipina no Algarve, aumentando assim substancialmente a sua presença nessa região.





Atualmente, as lojas situadas em Lagoa, Lagos e Odiáxere contam com 29 colaboradores e vão beneficiar do investimento e o know how do Grupo Agris para melhorar as infraestruturas existentes e os serviços disponibilizados ao cliente.





O Grupo Agris é uma estrutura empresarial com raízes portuguesas e capital 100% nacional, que aposta no desenvolvimento de empresas que atuam em distintas áreas de negócio, tais como Retalho, Distribuição, Tecnologia e Imobiliário.





A expansão nacional que tem sido realizada de forma sustentável permite aumentar a abrangência geográfica em território nacional, possibilitando estar mais perto de todos os portugueses. Por isso, este investimento no Algarve faz parte do objetivo deste grupo empresarial, que já conta com outros negócios do seu portefólio na região, tais como a rede de petshops Tibi e uma unidade Agriloja em Tavira.