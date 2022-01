Grupo Arçelik e Beko reconhecidas mundialmente pelo compromisso com a sustentabilidade

Beko é a empresa de referência em eletrodomésticos e soluções inteligentes para o lar do Grupo Arçelik, o fabricante líder mundial de bens de consumo duráveis e de eletrónica de consumo.





Arçelik acaba de ser distinguida como uma das empresas mais sustentáveis do mundo no índice Global 100 Corporate Knights de 2022, ocupando a 57ª posição, e a Beko integra o ranking da Real Leaders Top 200 Impact 2022, em 20º lugar, destacando assim os grandes progressos realizados pelas empresas para alcançar os seus compromissos de sustentabilidade.

O índice Global Corporate Knights avalia meticulosamente o desempenho de empresas com mais de mil milhões de dólares em receitas, tendo em conta a sua atividade em questões ambientais, sociais e de governança (ESG), constando a Arçelik pelo segundo ano consecutivo neste importante índice. Este reconhecimento soma-se a outros marcos recentemente conquistados pela empresa, como é o caso da presença na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) de 2021, na qual apresentou as metas mais ambiciosas para as emissões de Âmbito 1 e 2, e também para as emissões de GEE do Âmbito 3 ligadas à utilização de produtos vendidos. Arçelik fixou a meta de reduzir os três Âmbitos em 50,4%.





A empresa obteve também a maior valorização dentro do sector de bens de consumo duráveis para o lar no Dow Jones Sustainability Index (DJSI) pelo terceiro ano consecutivo; e o seu CEO, Hakan Bulgurlu, juntou-se à Aliança de Líderes Climáticos do Fórum Económico Mundial - um grupo de 70 CEO globais, que estão a impulsionar a colaboração intersectorial para acelerar a transição para uma economia líquida-zero carbono.





Já a Beko, marca líder em eletrodomésticos na Europa no setor de linha branca e a marca nº 1 de grandes eletrodomésticos no Reino Unido, Polónia e Europa Oriental, foi incluída no ranking Real Leader Top 200 Impact 2022, vendo reconhecido o seu contributo no impacto social e ambiental positivo, capaz de tornar o mundo num lugar melhor.





A Beko está focada em capacitar as próximas gerações para que possam viver uma vida mais saudável e é neste sentido que nas últimas duas décadas a empresa tem apostado na inovação, com o objetivo de tornar a vida dos seus consumidores mais confortável e saudável, oferecendo-lhes uma gama de eletrodomésticos mais sustentável. A gama de produtos sustentáveis da marca utiliza materiais reciclados, biocompósitos e tecnologias de poupança de detergente para uma vida mais sustentável, incluindo vários eletrodomésticos como máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, forno, frigorífico, entre outros.





Assim, para a produção da máquina de lavar e secar roupa RecycledTub, foram utilizadas cerca de 60 garrafas de PET recicladas de 0,5L para produzir as cubas de determinados modelos. Os fornos RecycledNet utilizam 5% dos resíduos de rede de pesca recicladas e 65% de resíduos industriais de fios em peças de plástico. Por último, as máquinas de lavar loiça AutoDose dispensam a quantidade certa de detergente, para obter pratos limpos e brilhantes em cada lavagem, economizando até 28% de detergente.





Hakan Bulgurlu, CEO da Arçelik, afirmou: "É um privilégio ser reconhecido desta forma e tudo graças aos esforços incansáveis das empresas para construir um futuro mais sustentável. Continuamos a inovar e a compreender que temos a responsabilidade coletiva de liderar a luta para evitar a devastação ambiental. Conscientes de que os esforços de sustentabilidade e inovação devem estar de mãos dadas para alcançar um impacto significativo, encorajamos os nossos colegas e clientes do setor a juntarem-se a nós neste esforço para garantir um futuro mais sustentável para todos."





Em Portugal, a Beko reforçou em 2021 a sua presença no mercado nacional com a abertura de uma subsidiária com sede em Lisboa. A empresa conta com uma estrutura e equipa capaz de responder de forma mais abrangente aos desafios e necessidades locais, criando assim as condições para consolidar a sua presença no mercado português e estar no Top 3 do sector em Portugal.