GRUPO PORCELANOSA ABRE CICLO DE DEBATES PARA PROFISSIONAIS EM PORTUGAL

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

MESA REDONDA JUNTA ARQUITETOS NA LOJA DE LISBOA PARA CONVERSA SOBRE "ARQUITETURA E SUSTENTABILIDADE"

A loja da Porcelanosa em Lisboa reuniu recentemente um grupo de profissionais reconhecidos na área da arquitetura para debater a sustentabilidade e a sua implicação nos materiais de construção. Homestories, Promontorio, Tracado Regulador, Fragmentos de Arquitetura, Pedro Carrilho Arquitetos, Oscar Santo, SemGAffes, Nuno Ladeiro Arq Design e Plano Humano, foram os atelies representados cujos profissionais permitiram um espaço de conversa para troca de ideias e conhecimentos, abordando os desafios atuais e futuros da sustentabilidade na indústria da construção. Este debate foi moderado pela consultora de comunicação para Portugal do Grupo Porcelanosa, Susana Monteiro. No final, o showcooking de Bora encerrou o encontro em grande. Esta ação no showroom da Porcelanosa abriu o ciclo de debates para profissionais que a marca já realiza noutras lojas em Espanha e que pretende continuar a realizar em Portugal. O mercado nacional tem-se revelado muito importante para a marca, tendo contribuído para o crescimento exponencial para a Porcelanosa, que, mesmo num período atípico, consequente da pandemia de covid-19, atingiu marcos históricos e atingiu valores de faturação que ficarão para sempre na história da empresa.

Recorde-se que a Porcelanosa é um dos fabricantes mais importantes do mundo da cerâmica, mobiliário de cozinha, equipamento de casa de banho e de soluções construtivas para a arquitetura contemporânea, que comercializa os seus produtos diretamente, desde o cliente particular, que representa 15% do total da faturação, ao setor profissional, como o construtor ou promotor imobiliário. A grande maioria dos arquitetos em Portugal, por exemplo, disponibiliza nos seus cadernos de encargos produtos Porcelanosa, pela confiança inabalável que têm na marca, originando, assim, um serviço de excelência a nível de aconselhamento e prescrição de materiais.