Grupo SGS celebra 100 anos em Portugal e abre novas instalações em Carnide

O Grupo SGS, líder mundial em inspeção, verificação, ensaios laboratoriais, formação e certificação, celebra 100 anos de presença em Portugal com um evento de inauguração das novas instalações, que integram os novos laboratórios da SGS Portugal com mais de 2 000m² e tecnologia de ponta. As novas instalações em Portugal representam um investimento significativo para o futuro da SGS, contando com um Hub para a Inovação, Tecnologia e Conhecimento. Este edifício, localizado em Carnide - Lisboa, será ocupado por cerca de 200 pessoas, estando em simultâneo a decorrer um reforço da equipa local com a entrada de 40 pessoas nas áreas de inovação e desenvolvimento como data science, programação, analytics, usabilidade, entre outros.

Frankie Ng, CEO Global da SGS, refere que "SGS Portugal é uma referência para o Grupo SGS. Vários projetos globais liderados a partir de Portugal incluem diferentes áreas de foco estratégico e de competência: o Global BioScience Center, o Innovation Squad (o primeiro a trabalhar globalmente) e Competence Center for Molecular Biology. Estes laboratórios fazem parte de um centro de excelência global onde concentramos cientistas, investigadores e especialistas de várias áreas, representando uma importante captação de experiência técnica, nacional e internacional, bem como reforça as sinergias com outras afiliadas".

João Marques, Managing Director da SGS Portugal, acrescenta que "é um grande orgulho fazer parte do Grupo SGS e participar no centenário de uma empresa que, ao longo de todos estes anos se tem desenvolvido de forma tão positiva. Este evento assinala a aposta do Grupo SGS para um futuro próspero com o desenvolvimento de sinergias que vão possibilitar a criação de um mundo melhor, mais seguro e interligado. Paralelamente, pretendemos também assumir-nos como o parceiro de referência dos nossos clientes na sua jornada de sustentabilidade. Assim, e regendo-nos pelas Ambições de Sustentabilidade da SGS Global, a nossa missão passa por estender o nosso compromisso corporativo de criar um impacto positivo na sociedade através dos serviços que prestamos aos nossos clientes, alinhado com o nosso propósito de criar valor para a sociedade ao longo de toda a nossa cadeia de valor".





Rui Martinho, Secretário de Estado da Agricultura, afirmou "agradeço em nome do Governo de Portugal a aposta que a SGS tem feito no nosso país e o seu investimento no talento das nossas pessoas. Esta celebração dos 100 anos da empresa em Portugal é o resultado de um grande trabalho da Administração da empresa, mas também de todos os seus colaboradores que sublinham a excelência do trabalho feito.





É particularmente relevante para nós que escolham o dia de hoje, Dia Mundial da Terra, para esta celebração, porque a sustentabilidade ambiental e social das empresas é fulcral. Sublinho ainda a relevância entre a colaboração do setor privado e do setor público, no domínio da investigação e inovação. A SGS pode contar com a colaboração do governo português e Portugal conta também com o empenho da SGS e com o seu património de conhecimento."

A agora Sede e Laboratórios da SGS Portugal foram desenhados pelo gabinete de arquitetura Saraiva & Associados, e a construção ficou a cargo da Transfor – Construção e Engenharia. A Transfor Interiores foi responsável pela obra de interiores referente aos escritórios e laboratórios ocupados pelo Innovation Squad e Global BioSciences Center.

Reconhecendo a importância da sustentabilidade para a SGS, o evento contou ainda com a realização de uma mesa-redonda para dar destaque ao Dia Mundial da Terra sob o tema "Investir no Planeta", moderada pelo Sustainability Business Developer Manager da SGS Portugal – Gonçalo Faria. A mesa-redonda teve como speaker Javier Lopez Gomez, Corporate Sustainability da SGS Global, e contou com a participação de Maria João Coelho, Head of Sustainability Knowledge, BCSD Portugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável) e Nuno Gaspar de Oliveira, Chief Executive Officer na NBI - Natural Business Intelligence.

O CEO Global da SGS, Frankie Ng, marcou presença neste evento, bem como o Secretário de Estado da Agricultura, Engº. Rui Martinho e do Presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Dr. Fábio Sousa e do Dr. João Oliveira e Silva, Assessor para a Economia e Inovação da CML – bem como outros representantes de Entidades Oficiais e da SGS a nível Global.