GRUPO SIMAB alcança resultados financeiros históricos

A SIMAB, SA, Empresa Pública responsável pela implementação e gestão da rede nacional de Mercados Abastecedores, alcançou, em 2021, os melhores resultados financeiros de sempre da sua história.





Acionista maioritária do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), do Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB), do Mercado Abastecedor da Região de Évora (MARE) e do Mercado Abastecedor de Faro (MARF), a SIMAB encerrou em termos consolidados o ano de 2021 com um volume de negócios de 17,2 M€ e um resultado líquido de 5,7 M€.





Assim, comparativamente ao ano de 2020, a par de um aumento do volume de negócios de 1,7%, os resultados traduzem um crescimento de 4,8%, tendo ainda havido uma efetiva redução da dívida financeira líquida de 16,1%.





Para Jorge Reis, Presidente do Conselho de Administração do Grupo: "A SIMAB conta mais de 1000 operadores distribuídos pelos quatro mercados abastecedores que têm nas suas instalações empresas dos sectores agro-alimentar, de logística, distribuição e transportes, chegando a 5 milhões de consumidores finais em Portugal. Esta realidade é uma responsabilidade diária e, nesse sentido, trabalhamos para corresponder a todos aqueles que connosco fazem a SIMAB."

O Presidente reforça, ainda, que os resultados apresentados são o reflexo do trabalho e empenho efetivo que tem como objetivo reforçar e potenciar a promoção, crescimento e desenvolvimento dos quatro mercados abastecedores: " Queremos continuar a trabalhar no limite, mantendo as elevadas taxas de ocupação atuais e proporcionando às empresas que operam no interior dos nossos mercados uma cooperação constante e, obviamente, condições de trabalho cada vez mais satisfatória s e atrativas. Contamos, também, para isso com o quadro de trabalhadores que formam uma equipa dedicada e que aportam elevado profissionalismo e competência ao dia a dia dos nossos Mercados e da nossa Gestão. "

Reitera, ainda, " que mesmo em época de pandemia, os mercados abastecedores tiveram de garantir o seu normal funcionamento, mantendo os níveis da segurança e distribuição nas cadeias de abastecimento alimentar, reforçando assim a sua importância no contexto económico e social. Os mercados abastecedores demonstraram, assim, o seu papel decisivo e insubstituível no abastecimento das populações.





Acresce a isto, também, as preocupações ambientais e de sustentabilidade, onde os mercados têm, efetivamente, um papel fundamental para o futuro e o equilíbrio das sociedades mundiais. "

Jorge Reis finaliza destacando, também, a importância de iniciativas que reforcem a grandeza dos Mercados e do desenvolvimento territorial urbano e rural sustentável, bem como na promoção da qualidade de vida das populações .





Assim, dá c omo exemplo, a " Iniciativa "Gosto do Meu Mercado" - reconhecida a nível internacional como ‘Love Your Local Market’ e impulsionada em vários países pela WUWM - União Mundial de Mercados Abastecedores, que este ano foi coordenada e promovida pela SIMAB envolvendo os seus quatro Mercados Abastecedores e os Mercados Municipais de Braga, de Campo de Ourique e Faro .





Este evento teve como missão o lançamento em Portugal desta iniciativa internacional, posicionando de forma mais relevante a marca dos quatro mercados abastecedores no exterior do país.