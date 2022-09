Grupo Sousa investe 28 Milhões de Euros na aquisição de navio porta-contentores

Será um dos maiores navios porta-contentores alguma vez detido por armadores portugueses.

O Grupo Sousa, através do seu armador GS Lines, acaba de adquirir, e registar no Registo Internacional de Navios da Madeira (RINMAR), mais um navio porta-contentores com capacidade para 1.577 contentores, Tonelagem de Arqueação Bruta de 17.294 Ton e com um comprimento de 172 m. Trata-se do navio MARINE TARABA, construído em 2008, navio "gémeo" do Raquel S, comprado em 2018 pela GS Lines e que, recorde-se, é até hoje o maior navio porta-contentores alguma vez detido por armadores portugueses.





O navio, agora adquirido pelo Grupo Sousa, passará a chamar-se FERDINANDA S – em homenagem à mãe do fundador e detentor de 80% do capital, Chairman e CEO do Grupo, Luís Miguel Sousa - e será colocado nas linhas internacionais que o Grupo serve, nomeadamente as que ligam Portugal, Espanha, Canárias, Cabo Verde e Guiné Bissau.





O navio FERDINANDA S juntar-se-á, assim, aos restantes navios do Grupo Sousa: RAQUEL S, REBECCA S, LAURA S, FUNCHALENSE 5 (todos eles navios porta-contentores), bem como ao ferry Lobo Marinho, que assegura as ligações diárias e regulares de passageiros e mercadorias entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo.





O valor que o Grupo Sousa investiu na aquisição do navio FERDINANDA S ascendeu a cerca de 28 milhões de Euros, e reflete o seu forte compromisso e estratégia de longo prazo nos mercados onde opera, em que se destacam, naturalmente, as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, Cabo Verde e Guiné Bissau.





Recorde-se, ainda, que o Grupo Sousa sempre privilegiou a utilização de meios e navios próprios nas suas operações e, com esta aquisição, reforça a utilização de frota própria em detrimento de navios afretados, passando agora a ter 6 navios próprios, o que representa 92% do total de 96.259 Tonelagem de Arqueação Bruta que opera.