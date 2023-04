Grupo StayUpon cria um Open Day para identificar e recrutar novos talentos,

O grupo português StayUpon está em plena expansão com três novas aberturas previstas entre este e o próximo ano: uma unidade nos Anjos, em Lisboa, outra no centro histórico de Alcochete e ainda outra no Seixal, em 2024. Neste contexto, é essencial reforçar a equipa e é nesse sentido que o grupo anuncia um Open Day, a realizar no dia 18 de abril no Upon Lisbon e três dias depois (21/4) no Praia do Sal. Inscrições aqui

Apesar da missão ser séria – encontrar novos talentos! – serão dois dias descontraídos em que se procurará mostrar aos candidatos qual é a filosofia de um grupo hoteleiro que aposta em unidades de quatro estrelas e que prima por uma premium hospitality. Uma ação importante de recrutamento numa altura em que o verão se aproxima a passos largos trazendo com ele a sempre desafiante época alta.

Entre as 15h e as 18h de ambos os dias, os candidatos ficarão, de uma forma informal, a conhecer a unidade respetiva e as equipas que nela trabalham. Terão também a oportunidade de fazerem entrevistas breves para que os responsáveis de recursos humanos do Grupo StayUpon os possam conhecer melhor.

Caso as ambições dos candidatos vão de encontro aos valores desta empresa em expansão, a progressão de carreira é uma possibilidade tão certa quanto a sensatez das medidas tomadas para apoiar quem já faz parte do grupo.

Sempre, mas essencialmente em momentos desafiadores para a economia – como o que vivemos atualmente – as empresas têm de estar atentas às necessidades dos seus colaboradores. Foi a pensar nisso que o Grupo StayUpon optou por implementar uma série de medidas fundamentais para a manutenção da qualidade de vida de quem trabalha nas suas unidades.

Entre elas, a garantia de seguro de saúde para todos os colaboradores, um aumento de 8,5% para todos os quadros, distribuição de uma percentagem dos lucros entre os funcionários, realização de ações de team building mensais e a atribuição de prémios e o de "Employee of the Month".

O grupo promove ainda momentos de descontração e reforço dos laços entre a equipa através de ações internas em dias especiais, como sejam o dia da Criança, dia do Animal, dia da Mulher e também do Homem ou na festa de Natal.

"Numa altura em que o turismo já ultrapassou valores pré-pandemia, temos de estar preparados para receber impecavelmente quem nos visita. Os nossos colaboradores são a primeira imagem dos nossos espaços e, muitas vezes, os principais responsáveis pela qualidade da experiência no seu todo. Fazemos questão que quem trabalha connosco se sinta feliz e parte de um propósito maior." Cécile Gonçalves, Administradora do Grupo StayUpon

OPEN DAY 2023

Upon Lisbon: 18 de abril, entre as 15h e as 18h

Praia do Sal: 21 de abril, entre as 15h e as 18h