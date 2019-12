No início deste ano, o atual Ministro Adjunto, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, sublinhava que "Se queremos continuar a crescer nas exportações temos que perceber que há desafios que têm a ver com qualificação dos recursos humanos, com a indústria 4.0, com o acesso a fontes de financiamento e que são diferentes de setor para setor ".