ID LOGISTICS DISPONIBILIZA ENTREGAS SUSTENTÁVEIS “LAST MILE” DE BICICLETA EM LISBOA

A operadora logística disponibiliza aos seus clientes uma opção sustentável de entregas no centro de Lisboa

A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional, disponibiliza aos seus clientes entregas urbanas de "última milha" de forma totalmente sustentável e limpa, uma vez que a carga será transportada de Azambuja para Lisboa em viaturas 100% elétricas. Uma frota de bicicletas elétricas vai permitir fazer entregas até 120kg em qualquer parte da cidade, tornando-se numa solução mais verde, rápida e flexível.

Para Nelson Caetano, Diretor de Transportes da ID Logistics Portugal, "a questão da sustentabilidade da logística, incluindo a dos últimos quilómetros até chegar ao destino ("last mile") é muito importante. Uma das dificuldades em fazer entregas em zonas metropolitanas e no menor tempo possível prende-se com a condução difícil nas cidades, daí a importância da mobilidade urbana". E acrescenta, "foi com essa realidade em mente e com o compromisso assumido na redução da pegada de carbono das nossas atividades até 2030 que surgiu esta ideia".

A ID Logistics está a implementar uma política proativa para reduzir significativamente o seu consumo de energia e desperdício e para reduzir a pegada de carbono das suas atividades em 40% até 2030. No que diz respeito à pegada de carbono, e a título de exemplo, cada responsável de armazém é agora capaz de identificar as alavancas necessárias para reduzir as emissões e compará-las com outros armazéns. Além disso, a ID Logistics está também a implementar uma redução no consumo de acordo com a intensidade energética de cada local pretendendo descarbonizar a sua matriz energética.