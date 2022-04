ID Logistics fortalece presença nos Estados Unidos ao concluir a aquisição da Kane Logistics

A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional, acaba de anunciar que concluiu a aquisição de 100% da empresa Kane Logistics nos Estados Unidos.

A Kane Logistics é uma empresa de serviços de armazenamento de valor agregado e contract logistics fundada nos Estados Unidos em 1930 pela família Kane. Desde 2019, a Kane Logistics acelerou a sua transformação para se tornar num importante player de logística na América, principalmente junto de fabricantes de bens de consumo embalados, alimentos e bebidas, e especialistas em distribuição.

Esta transformação foi liderada por uma gestão com sólida experiência operacional adquirida em grandes empresas de logística, como a Ryder ou a Jacobson Companies (empresa de logística sediada nos Estados Unidos e adquirida em 2014 por Norbert Dentressangle).

Kane Logistics aumentou anualmente a sua receita em +20% desde 2019, atingindo 235 milhões de dólares em 2021 e atualmente opera 20 hubs em todo o país (especialmente na Pensilvânia, Geórgia, Ohio, Illinois e Califórnia), representando 725.000 metros quadrados.

Esta aquisição é particularmente relevante pela proximidade cultural das empresas, carteiras de clientes complementares e pelas potenciais sinergias comerciais. A Kane Logistics tem um modelo de negócio muito semelhante ao da ID Logistics: abordagem asset light, armazéns especializados e disponibilização de soluções adaptadas às necessidades especificas de cada cliente. Além disso, a abordagem de "conta chave" empregada por ambas as empresas, permite-lhes oferecer soluções comuns nos Estados Unidos e na Europa.

Ao somar as atividades já existentes do Grupo nos Estados Unidos, a nova entidade alcança uma faturação de 350 milhões de dólares pró-forma em 2021, possui uma carteira de clientes diversificada na indústria de bens de consumo, distribuição e e-commerce. A ID Logistics US emprega agora cerca de 3.000 pessoas e tem uma sólida cobertura nacional com 26 localizações, convenientemente distribuídos pelos Estados Unidos.

A ID Logistics conta agora com as equipas da Kane Logistics para gerir toda a operação nos Estados Unidos e Stan Schrader e o novo CEO da ID Logistics US.

Stan Schrader, Diretor Comercial da Kane Logistics, foi nomeado CEO da ID Logistics US com o objetivo de manter um elevado nível de crescimento orgânico e implementar as sinergias comerciais oferecidas por esta fusão. Stan está particularmente atento à qualidade do serviço prestado aos clientes. Afirma:

"Estou particularmente feliz e motivado por liderar esta nova unidade de negócios na América do Norte. A ID Logistics oferece-nos uma oportunidade única de potenciar o nosso desenvolvimento neste mercado e traz um forte know-how complementar às atividades da Kane Logistics. A proximidade da cultura e estratégia entre as duas empresas é simplesmente incrível e representa uma garantia real de sucesso futuro".

Dois anos após os seus primeiros passos nos Estados Unidos, com a aquisição das operações de logística da Nespresso, a ID Logistics conta agora com mais meios para alcançar as suas ambições nesta região de elevado potencial: a dimensão da ID Logistics pós-aquisição, a gestão e a organização implementada deverá permitir o desenvolvimento de sinergias comerciais e a prossecução de um forte crescimento numa área geográfica que, a médio prazo, representará uma parte significativa da atividade do Grupo.





Eric Hémar, Presidente e CEO da ID Logistics, refere que "a aquisição da Kane Logistics representa um novo passo estratégico na história do nosso Grupo. Abre um novo caminho de desenvolvimento considerável, especialmente com clientes de bens de consumo industriais. Contamos também com uma equipa de gestores experientes e dinâmicos, comprometidos com os nossos valores.»