ID Logistics inova em Portugal: cacifos inteligentes para otimizar a gestão de equipamentos

Os SmartLockers permitem obter, em tempo real, informação sobre a disponibilidade e atribuição dos equipamentos

Com várias funcionalidades, estes cacifos inteligentes promovem a eficiência do processo e a autonomia dos colaboradores na requisição dos equipamentos

As empresas portuguesas Tecnocrimp e Microio foram responsáveis pela implementação e desenvolvimento do software.

A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional, acaba de implementar cacifos inteligentes nas suas instalações. Os SmartLockers adaptam-se aos diferentes tamanhos dos dispositivos RF, tornando-se numa ferramenta de trabalho que oferece eficiência e autonomia ao processo de troca e atribuição de equipamentos. Através de um software integrado permite que os colaboradores sejam autónomos na requisição dos seus dispositivos de trabalho no seu dia a dia.

Esta iniciativa foi desenvolvida pelas empresas portuguesas Tecnocrimp e Microio, desde o hardware ao software, e apresenta várias funcionalidades operacionais de acordo com a tipologia de cada utilizador, como, por exemplo, levantar ou depositar equipamentos, reportar avarias, efetuar depósitos de novos equipamentos, levantamento de equipamentos avariados, consultar movimentos, verificar relatórios de ocupação e disponibilidade e ainda definir alertas. Cada módulo inserido nos SmartLockers apresenta diferentes tamanhos de acordo com as especificidades de cada equipamento, e o acesso é feito através de leitura ótica. Para além disso, existe a possibilidade de acesso remoto, para acessibilidade à distância e facilidade na consulta do estado de cada equipamento.

Vitória Nunes, Diretora da unidade de negócios da ID Logistics Portugal, afirma que "esta solução surgiu com a necessidade de aceder em tempo real à informação sobre a disponibilidade dos equipamentos, se estavam operacionais para utilização, alocados a algum colaborador ou em manutenção. Os cacifos inteligentes vieram, assim, simplificar essa gestão. O responsável de cada equipa tem a possibilidade de atribuir o acesso por atividade ou colaborador e, através da plataforma remota, verificar o estado de cada equipamento. A implementação desta solução veio facilitar o dia a dia das equipas".

Este projeto é composto por três fases, sendo que até ao final deste ano estará concluído com a implementação e aproveitamento do potencial aplicado a outros processos, já identificados e projetados para futuro, abrangendo outras unidades de negócio da ID Logistics.