"Temos um enorme entusiasmo na nova relação entre Payshop e Ifthenpay. Os meios e canais de pagamento Payshop processam mais de 30 milhões de transações por ano, garantindo aos utilizadores uma facilidade na utilização do sistema Payshop no pagamento das suas contas domésticas, no carregamento do seu telemóvel, no pagamento das suas portagens ou impostos, na compra de vouchers para gaming online entre outros, com segurança e controlo numa rede de mais de 6.500 pontos em todo o país. A parceria com a Payshop tornando o nosso serviço disponível às suas mais de 13.000 empresas aderentes, permite-nos oferecer a mesma conveniência de pagamento também ao mundo do comércio online. Agora quem quiser comprar online e pagar em dinheiro, convenientemente num agente Payshop perto de si, já pode!", afirma Tiago Almeida Mota, CEO da Payshop.





De acordo com Filipe Moura, Co-CEO e Co-Founder da Ifthenpay: "Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Payshop, que é além do mais uma marca de referência no mercado nacional. Esta é mais uma forma de ampliarmos as opções de pagamento que disponibilizamos à nossa rede de aderentes, oferecendo não apenas um leque mais abrangente de soluções e de benefícios, como, por outro lado, de funcionarmos como um facilitador de novas oportunidades de negócio, contribuindo para o desenvolvimento do comércio online. Nomeadamente, permitindo que as nossas mais de 13.000 empresas aderentes possam relacionar-se com o alargado leque de pessoas que pretende fazer compras online, mas que prefere efetuar os pagamentos em dinheiro num ponto físico (lojas de proximidade/agentes Payshop - a tabacaria, a mercearia, etc) quer seja porque não dispõe de conta bancária, quer seja por se sentirem mais seguros desta forma."





Nuno Breda, Co-CEO e Co-Founder da Ifthenpay, refere também a este propósito: "Esta parceria, de que nos orgulhámos, está em linha com as nossas ambições de crescimento para este ano e com o nosso empenho em contribuirmos para estimular o comércio online. As mais de 13 mil empresas aderentes com quem nos relacionamos poderão a partir de agora receber também os pagamentos das pessoas que gostam, ou que precisam, de pagar a dinheiro - um segmento que é ainda bastante significativo e que é composto por jovens adolescentes que ainda não têm conta no banco; por estrangeiros residentes em Portugal mas que não têm conta em bancos nacionais; e por outras pessoas que também não dispõe de conta bancária, ou que se sentem mais seguros a realizar os seus pagamentos numa das lojas do seu bairro."





Sobre a Ifthenpay









A Ifthenpay é uma empresa Fintech portuguesa especializada na emissão e gestão de referências multibanco para empresas que lidera este segmento de mercado em Portugal. Originária de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, a Payshop apresentou um volume de negócios de 1.782.372€ no exercício de 2018. Com mais de 13 mil empresas aderentes ao seu serviço em todo o território nacional e também no estrangeiro, a Payshop movimentou um volume de pagamentos de 431.342.759€ em 2018. A empresa tornou-se em 2018 na 1ª Fintech em Portugal a atingir e ultrapassar os mil milhões de euros de total acumulado. Para mais informação visite www.ifthenpay.com

Sobre a Payshop





A Payshop é uma empresa prestadora de serviços de pagamento que permite o carregamento de telemóveis e títulos de transporte, o pagamento de várias contas, como o telefone, eletricidade, água, gás, televisão, impostos, portagens, títulos de transporte, pré-pagos, entre outros. O serviço Payshop está disponível numa rede nacional de cerca de 6500 pontos dos quais 4400 agentes Payshop. A Rede de agentes Payshop é constituída por estabelecimentos comerciais de proximidade, como papelarias, tabacarias, quiosques, supermercados e outros, escolhidos de acordo com rigorosos critérios de segurança e qualidade de serviço.

Este acordo insere-se na estratégia de crescimento traçada pela empresa para 2019, nomeadamente no que concerne a ampliar os meios de pagamento disponibilizados pela Ifthenpay com o intuito de alavancar o comércio eletrónico. A partir de agora, as mais de 13 mil entidades aderentes à gateway de pagamentos da Ifthenpay passam a ter ao seu dispor, além das referências multibanco e do MBWay, as referências Payshop. As referências Payshop permitem o processamento de pagamentos a dinheiro numa ampla rede de lojas de proximidade (agentes Payshop).