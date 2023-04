inCentea quer reforçar segmento de negócio corporate também na área de soluções de RH. Bel Portugal é um dos seus clientes corporate.

Uma das vertentes da estratégia da inCentea, empresa de tecnologias de gestão que em 2022 registou um volume de negócios de 21 milhões de euros e teve um crescimento da ordem dos 10%, é o reforço do segmento de negócio corporate. Esse incremento passa pelas suas várias áreas de atuação, incluindo a de soluções de Human Capital Management (HCM), cada vez mais exigente nas organizações: pela importância de captar as melhores pessoas e de desenvolver talentos, mas também pela necessidade de eficiência no trabalho de equipa/colaborativo, pelo cumprimento de requisitos legais e de compliance, entre outros fatores.





Reconhecendo que o seu principal ativo são as pessoas, a Bel Portugal decidiu investir numa solução tecnológica que permitisse responder às exigências de uma organização que conta com mais de 600 colaboradores. E é hoje um dos clientes do segmento corporate da inCentea. «A solução implementada foi de gestão administrativa de recursos humanos (processamento salarial, gestão contratual e emissão dos mapas legais/fiscais) e respetiva análise de dados – concretamente implementámos os módulos Recursos Humanos, Penhoras e Adiantamentos, Personal Data Manager, bem como os módulos XLS HR do Office Extensions e o Business Analytics», resume Carlos Vaz, Administrador.





Esta organização com casa-mãe em França, registou um volume de negócios de cerca de 160 milhões de euros no mercado português em 2022. Lidera o mercado de queijos em Portugal, onde tem duas fábricas e o compromisso de neutralidade carbónica até 2030. As várias marcas da Bel – Limiano, Terra Nostra, Babybel chegam regularmente a inúmeros lares portugueses.





Num mercado cada vez mais competitivo e global, é inegável que os recursos humanos são basilares nas empresas em geral e mais ainda nas que se pautam pela inovação, pela sustentabilidade e pela responsabilidade social. «Como sabemos, a parte administrativa de recursos humanos é muito pesada. Nós precisávamos de libertar tempo para a equipa de recursos humanos se poder dedicar ao desenvolvimento das pessoas, ao bem-estar, à comunicação e, portanto, foi isso que nos motivou», refere Emília Roseiro, Diretora de Recursos Humanos da Bel Portugal. A solução em que investiram, assente em tecnologia Primavera (agora Cegid Primavera), inclui capacidades de business analytics, para dar informação em tempo real sobre as várias áreas específicas dos recursos humanos, o que permite uma gestão mais adequada das carreiras. Torna possível uma gestão mais proativa, com mais informação em tempo útil de suporte à tomada de decisões.

Dos clientes de gestão de recursos humanos da inCentea, fazem ainda parte, entre outros: Luz Saúde, Portway, Plastidom, Zêzerovo, Matcerâmica, O FELIZ, Anteros.





E são várias as soluções de gestão de capital humano disponibilizadas pela inCentea. A empresa tem uma visão holística e integrada neste segmento de negócio, que se traduz na capacidade de articular os sistemas que desenvolve, entre si, mas também na liberdade de os contratar e usar isoladamente, adaptando-se às necessidades das organizações e à sua disponilidade orçamental. As soluções que disponibiliza incluem: Gestão de Desempenho e Avaliação de Competências, Portal de Colaborador, Dashboards e Análise de Dados, Processamento Salarial e Gestão Contratual, Obrigações Fiscais e RGPD, Ponto e Gestão de Assiduidade, Formação, HSST e Saúde Ocupacional, Gestão de KPI/OKR, Integração de Sistemas, RGPC e Canais de Denúncia.