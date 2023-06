Inetum, SAP e Quercus unem-se na missão de reflorestar Portugal

A Inetum, empresa de serviços de TI e líder de mercado na implementação de soluções SAP, acaba de lançar a campanha "Subscribe to Plant", um projeto que visa apoiar a reimplementação da floresta portuguesa.





Com esta iniciativa, a tecnológica vai desafiar os seus clientes a promover mudanças nos seus negócios que se traduzirão numa ação de plantação de árvores em território nacional.





Desenvolvida em colaboração com a SAP e a Quercus, a iniciativa tem como o objetivo plantar 1000 árvores de espécies autóctones até ao final do ano. Desta forma, a Inetum pretende contribuir para a reflorestação das florestas nacionais, combatendo o flagelo causado pelos incêndios dos últimos anos em Portugal.





Por cada 2000 euros adquiridos em subscrições SAP Cloud, entre os meses de maio e novembro de 2023, a tecnológica compromete-se a plantar uma árvore no Pinhal de Leiria. Durante o mesmo período, as árvores serão semeadas e propagadas pela Quercus. O projeto culminará numa ação de plantação, que contará com a ajuda de clientes e colaboradores da Inetum, e com a monitorização do crescimento de espécies de árvores autóctones no Pinhal de Leiria.





"Procuramos sempre impulsionar uma mudança positiva nos negócios dos nossos clientes. Com esta iniciativa pretendemos ir mais além, fazendo com que essa transformação tenha também um impacto nas florestas portuguesas, muito afetadas pelos incêndios nos últimos anos, ao apoiar a reflorestação com a plantação de espécies autóctones", afirma Mário Oliveira, CEO da SAP Global Business Line da Inetum.





A campanha "Subscribe to Plant" procura chamar a atenção para a importância da preservação e valorização da floresta, mobilizando clientes e colaboradores em prol de um objetivo comum.





Depois dos incêndios que devastaram o Pinhal de Leiria, em 2017, a maior parte da mata está ainda hoje sem plantação. A recuperação da floresta com espécies autóctones é de extrema importância, uma vez que estas estão mais adaptadas às condições do solo e do clima, sendo mais resistentes a incêndios, pragas, doenças, longos períodos de seca ou de chuva intensa.





O Grupo Inetum aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas, que visa incentivar empresas em todo o mundo a adotar uma atitude socialmente responsável, comprometendo-se a integrar e promover as quatro áreas do Pacto relacionadas com direitos humanos, normas internacionais do trabalho, meio ambiente e luta contra a corrupção.



Mais informações sobre a campanha: https://inetum.powerappsportals.com/subscribetoplant/

Sobre a Inetum, Positive digital flow:

A Inetum é uma empresa de serviços de TI ágil que fornece serviços e soluções digitais, e um grupo global que ajuda empresas e instituições a obter o máximo do fluxo digital. Num contexto de movimentação perpétua, onde necessidades e práticas são constantemente reinventadas, o Grupo Inetum está comprometido com todos estes atores para inovar, continuar a adaptar-se e estar na linha da frente. Com o seu perfil multi-especialista, a Inetum oferece aos seus clientes uma combinação única de proximidade, organização setorial e soluções de qualidade industrial. Operando em mais de 27 países, o Grupo tem quase 27.000 colaboradores e, em 2021, gerou receitas no valor de 2,219 mil milhões de euros.