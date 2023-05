Instituto Superior de Engenharia de Lisboa recebe a 30th Euclides Network General Meeting

Portugal acolhe evento internacional que conta com 18 universidades de 8 países





É já amanhã, dia 11, que arranca mais uma reunião geral da rede de Universidades Europeias de Engenharia e Tecnologia. Durante dois dias, docentes e alunos vão partilhar conhecimentos e trocar experiências. O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) foi o palco escolhido para acolher este encontro internacional.





O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), que integrou recentemente a Euclides Network – uma rede de Universidades Europeias de Engenharia e Tecnologia, foi a instituição selecionada para acolher o evento anual desta rede.

Com 18 instituições parceiras provenientes de 8 países diferentes, incluindo Portugal, Espanha, Alemanha, França, Bélgica, Itália, Dinamarca e Suécia, a Euclides Network tem como missão promover e facilitar o intercâmbio entre estudantes e docentes, bem como a colaboração em projetos nas áreas de tecnologia e engenharia. A rede Euclides está atualmente centrada em encontrar novas oportunidades para co-criar programas e módulos de cursos internacionais.





Na opinião do Prof. José Nascimento, Presidente do ISEL, "uma instituição académica verdadeiramente global será capaz de aprender com o mundo, de modo a aumentar a sua capacidade para gerar novos conhecimentos com relevância científica e prática, e desenvolver cidadãos verdadeiramente globais. Este é um dos benefícios fundamentais da internacionalização para o ISEL. Adicionalmente ficamos muito satisfeitos por trazer este evento internacional para Portugal e de demonstrar como a tecnologia e a engenharia nacional estão alinhadas com o que de mais inovador está a ser criado noutras universidades europeias".