Integrity part of Devoteam procura mais de 100 especialistas em cibersegurança

Integração recente no universo Devoteam impulsiona procura de talentos.



A Integrity part of Devoteam, empresa fornecedora de serviços inovadores de segurança da informação em auditoria e consultoria, procura preencher mais de 100 vagas até final do próximo ano para dar suporte ao mercado nacional e internacional de gestão de cibersegurança, nomeadamente pentesters, gestores de projeto, developers, sales consultants entre outros perfis.





A integração da Integrity part of Devoteam no universo da Devoteam veio acelerar o plano de crescimento da empresa, alavancando a sua presença no mercado como provider de cibersegurança europeu. Com a presença agora reforçada em mais 18 países e com uma equipa de 8.000 profissionais da Devoteam, a Integrity part of Devoteam pretende levar mais longe as suas sólidas soluções, resultando na procura de mais de 100 profissionais para dar resposta a uma necessidade crescente em soluções de cibersegurança.





Quanto às vagas, estas destinam-se a profissionais de diferentes níveis de senioridade que darão apoio a projetos de clientes de média e grande dimensão, para mercados tradicionais como o Financeiro, Energia, Indústria, Distribuição, Saúde, e Estado, e ainda a grandes marcas de luxo e clubes de futebol de topo.





Rui Shantilal, CEO e co-founder da Integrity part of Devoteam refere "O desafio em cibersegurança é enorme. A sofisticação e a criatividade dos atacantes tem se intensificado e para dar resposta é preciso ter os melhores talentos. Aqui encontram a oportunidade de se juntarem a uma empresa de referência, com mais de 12 anos de experiência em cibersegurança, inserida num grupo multinacional, com uma equipa altamente experiente e qualificada no mercado, onde terão oportunidade de crescer, aprofundar as suas competências e desenvolver projetos aliciantes."





Aos candidatos é-lhes dada a possibilidade de ingressarem numa empresa que conta já em Portugal com aproximadamente 100 consultores de Cibersegurança, com potencial de crescimento no mercado nacional e internacional reforçando uma comunidade já existente de 650 consultores de cibersegurança no grupo Devoteam.





Sobre a Integrity part of Devoteam





A INTEGRITY é uma empresa de Consultoria e Auditoria Tecnológica de Cibersegurança, certificada na ISO 27001, ISO 9001, certificada pelo PCI e membro CREST e do CIS – Center for Internet Security. Conta com uma experiência de 12 anos, e opera em 19 países na EMEA oferecendo serviços de valor acrescentado em Cibersegurança, que combinam a sua experiência e tecnologia proprietária para reduzir, de forma consistente e eficaz, o risco cibernético dos seus clientes. As gamas de serviços abrangentes incluem Testes de Intrusão Persistentes, Consultoria e Soluções de ISO 27001, PCI-DSS, GRC e gestão de risco de terceiros.