ISCTE Executive Education lança livro sobre Sustentabilidade

101 vozes reúnem numa obra, propostas de sustentabilidade para o país e para o futuro. Com introdução de António Guterres, o novo livro do Iscte Executive Education, junta textos de personalidades de inúmeros setores da vida pública portuguesa, tais como Carlos Fiolhais (Uni. Coimbra), António Saraiva (CIP), Luísa Schmidt (ICS-UL), Roberta Medina (Rock in Rio), entre muitos outros autores, sobre um dos temas que mais une sustentabilidade.

O livro do ISCTE Executive Education, publicado pela LeYa/Oficina do Livro, fazem-se ouvir as vozes de 101 personalidades portuguesas que partilham as suas visões de sustentabilidade para o futuro de Portugal.

Em nota introdutória deste livro, o Secretário-Geral das Nações Unidas resume bem a razão de ser do livro 101 Vozes pela Sustentabilidade – Por Um Desenvolvimento Sustentável: "Um número crescente de empresas está a abraçar esta mudança social, ambiental e financeira. Cidades e regiões estão a desenvolver novos modelos - de vida e de trabalho; de cultivo e de consumo de alimentos; e de redução da emissão de gases com efeito de estufa. Juntos, podemos pôr as pessoas e o planeta em primeiro lugar", refere António Guterres.





O livro reúne as opiniões de uma centena de personalidades dos mais variados setores da sociedade civil, empenhados em assegurar o desenvolvimento responsável nas suas organizações a bem das pessoas, do país e do planeta. Um desenvolvimento responsável que não passa apenas pela ação climática, mas sim pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela ONU: do combate à pobreza às energias renováveis, da educação à justiça, da saúde ao trabalho digno. A sustentabilidade exige compromissos e este é um livro sobre como podemos mudar a nossa mentalidade e fazer diferente. Entre estas 101 vozes estão empresários, ativistas, académicos, especialistas em energia, empreendedores, investigadores, artistas, banqueiros, arquitetos, entre muitos outros profissionais que assumiram o desafio – e o compromisso.





Ao longo de quase 800 páginas os leitores serão confrontados com realidades, termos e palavras-chave, uns que conhecem bem e outros que vão passar a fazer parte do seu léxico – da transição energética ou transição verde aos ODS das Nações Unidas, passando por Natureza Positiva, NetZero, descarbonização, ESG (Environmental, Social, Governance), desperdício, viver com menos, gestão da água, circularidade, desigualdades, os 3 p’s da sustentabilidade (People, Profit, Planet, a que se juntam Purpose e Prosperity), e ainda Sociedade Sustentável ou Igualdade de Género, entre outros.





101 vozes pela Sustentabilidade encontra-se à venda nas livrarias, por 16,90 Euros (disponível também em ebook). Procure-o nas livrarias e em



O livro conta com as seguintes 101 participações:

António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Alexandre Fernandes, ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, Ana Carvalho, Instituto Superior Técnico, Ana Isabel Trigo de Morais, Sociedade Ponto Verde, Ana Marta Castro, Sociedade de Advogados Vieira de Almeida & Associados, Ana Simaens, Dir. MBA Sustainable Management / ISCTE, Ana Tavares, CITEVE – Centro Tecnológico para as Indústrias Têxtil e do Vestuário, Anabela Vaz Ribeiro, Global Compact Network Portugal,Ângela Morgado, Associação Natureza Portugal e WWF – World Wild Fund for Nature, António Costa Silva, Comissão Nacional de Acompanhamento PRR (e atual Ministro da Economia e do Mar), António Covas, Univ. Algarve, António Martins da Costa, EDP, António Miguel Ferreira, Claranet Portugal, António Paula Soares, ANPC – Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade, António Porto Monteiro, Dir. Sustentabilidade - The Navigator Company (até 2020), António Saraiva, CIP – Confederação Empresarial de Portugal, Bernardo Pizarro Miranda, Pedro Luz Pinto e Susana Rego, Arquitetos, Bordalo II, Artista Plástico, Bruno Bobone, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Bruno Casadinho, Capgemini Portugal & Tunísia, Bruno Proença, Banco de Portugal, Carlos Fiolhais, Univ. Coimbra, Carolina Almeida Cruz, C-MORE/Beyond the Obvious, Catarina Canelas, Jornalista, Catarina Matos, Mind the Trash, Cristina Ataíde, Artista Plástica, Cristina Vaz Tomé, Impresa, Dora Assis, Jornalista/ Projecto SCM - Supply Chain Magazine, Elvis Veiguinha, DMIX – Digital Mix Música e Imagem, Fernando Reino da Costa, Unipartner, Filipa Saldanha, Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável, Filipe Almeida, Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, Filipe Duarte Santos, Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Francisco Ferreira, ZERO – Assoc. Sistema Terrestre Sustentável, Francisco Lagoa Marques, Clube de Fitness 1Fight, Gabriel Coimbra, IDC, Graça Pires de Oliveira, CTT Correios de Portugal, Helen Duphorn, IKEA Portugal, Inês Sequeira, Santa Casa da Misericórdia, Joana Portugal Pereira, Univ. Federal do Rio de Janeiro, Joana Ribeiro e Castro, Profissional de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, João Falcato Pereira, Oceanário de Lisboa, João Hrotkó, Roland Berger, João Pratas, APFIPP – Assoc. Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, João Wengorovius Meneses, BCSD Portugal, Jorge Santos, KPMG, José Fragata, Univ. NOVA, José Furtado, Águas de Portugal, José Manuel Gomes, Cofina Media, Júlia Seixas, NOVA School of Science and Technology, Univ. NOVA de Lisboa, Leandro Pereira, WINNING e ISCTE-IUL, Luís Neves, GeSI – Global Enabling Sustainability Initiative, Luis Urmal Carrasqueira, SAP Portugal, Luísa Magalhães, Assoc. Smart Waste Portugal, Luísa Ribeiro Lopes, PT, Luísa Schmidt, Socióloga / ICS-UL, Madalena Rugeroni, Too Good to Go Portugal e Espanha, Manuel Duarte Pinheiro, Instituto Superior Técnico, Margarida Couto, GRACE – Empresas Responsáveis, Margarida Sá Costa, Altice Portugal, Maria do Rosário Partidário, Instituto Superior Técnico, Maria Domingas Carvalhosa, APECOM e Wisdom, Maria José Sousa, ISCTE – Inst. Univ. Lisboa, Maria Teresa Antunes, Casa de São Francisco de Assis, Mário Parra da Silva, APEE – Assoc. Port. Ética Empresarial; Global Compact Network Portugal, Marisa P. de Brito, BUas - Univ. Breda Ciências Aplicadas, Holanda, Miguel Moreira da Silva, Wiimer – Serviços de Analítica Avançada, Miguel Neiva, ColorADD e ColorADD.Social, Mónica Farinha e Tito Campos e Matos, Conselho Português para os Refugiados, Nuno Bento, DINÂMIA’CET – ISCTE, Paolo Fagnoni, Nestlé Portugal, Paula Cayolla Trindade, Unidade de Eficiência de Recursos, LNEG – Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, Paula Guimarães, Aliança para os ODS Portugal e Casa Família Oliveira Guimarães, Paula Sobral, Associação Portuguesa do Lixo Marinho, Paula Teles, Especialista em mobilidade urbana, Paula Viegas, Consultora de Sustentabilidade de Marca, Paulo Lemos, Comissão Europeia, Pedro Martins Barata, Get2c e Climate, Environmental Defense Fund, Pedro Matias, ISQ – Centro de Interface e Tecnologia, Pedro Norton de Matos, Greenfest e Bluefest, Pedro Perdigão, INDAQUA, Pedro Vaz Patto, Comissão Nac. Justiça e Paz, Ricardo Alves, Riberalves, Ricardo Conde, Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Maia Magalhães, Advogado e Prof. ISCTE Executive Education, Ricardo Morgado, Empresário, Ricardo Mourinho Félix e João Fonseca Santos, Banco Europeu de Investimento, Roberta Medina, Rock in Rio, Sandra Ribeiro, Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Sara Miranda, Jerónimo

Martins, Sérgio Ribeiro, Planetiers, Sofia Santos, Systemic, Teresa Marat-Mendes, Prof. no ISCTE-IUL e DINÂMIA’CET, Dpt. Arquitetura e Urbanismo, Teresa Ricou, Chapitô, Vitor Ribeirinho, KPMG Portugal.