ISEL ARRANCA ANO LETIVO COM ESPAÇOS DE ENSINO E LABORATÓRIOS RENOVADOS

O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), no seguimento do financiamento obtido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), enquadrado nos programas "Impulso Jovens STEAM" e "Impulso Adultos", acaba de concluir a modernização/reabilitação de espaços de ensino e laboratórios.

Num investimento que ascende a 590 000€, a instituição, onde o ensino é reconhecidamente prático e, por isso, altamente valorizado pelo mercado de trabalho, entra no novo ano letivo a proporcionar melhores condições aos mais de 4000 alunos.

Sem desvirtuar o ambiente de proximidade professor aluno, as obras de reabilitação de espaços compreenderam trabalhos de construção civil, na rede elétrica e na rede de dados. Ao nível de meios, onde o investimento foi de cerca de 370 000€, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa modernizou equipamentos eletrónicos equipamentos, equipamentos informáticos e sistemas de videoconferência para ensino à distância. Investimentos que permitem a professores e alunos disporem de 15 laboratórios, cinco auditórios e cinco salas multiusos equipadas para responder às novas exigências do mercado.

"O campus do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, inaugurado em setembro de 1970, cobre atualmente todas as áreas de Engenharia e os seus alunos são procurados pela sua preparação prática e capaz de acompanhar as evoluções dos diferentes setores. Simultaneamente, através da contínua colaboração em projetos de investigação, contribui ativamente para o desenvolvimento das empresas e da indústria. Por isso, é com muita alegria que proporcionamos melhores condições, tanto ao nível das licenciaturas, como ao nível da formação ao longo da vida, e melhores condições para a investigação", diz José Nascimento, Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

O investimento captado por este projeto, juntamente com o captado para bolsas e prémios aos estudantes, como por exemplo as bolsas de mérito que se destinam-se às candidatas que se destaquem pelas suas médias de acesso a licenciaturas/mestrados/pós-graduações onde exista desigualdade de género e aos estudantes que se distingam pelas suas médias finais, também de licenciaturas/mestrados/pós-graduações, perfazem um total de 1 milhão de euros.