ISEL lança nova licenciatura em Engenharia Física Aplicada

O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa – ISEL lança uma nova licenciatura, dedicada ao desenvolvimento de produtos de engenharia criativos e inovadores, adaptados às necessidades atuais e futuras da sociedade e do ambiente. A licenciatura em Engenharia Física Aplicada será lecionada a partir do ano letivo 2022/2023 e a primeira fase de candidaturas encontra-se aberta até 8 de agosto.





Este novo curso irá dotar os alunos de competências nas novas realidades e oportunidades das plataformas de prototipagem eletrónica e da revolução IoT (Internet of Things), tais como instrumentação e eletrónica, aquisição de dados, robótica, comunicação digital e impressão 3D, entre outras.





Mantendo a forte componente prática e a ligação ao mercado de trabalho que caracterizam o ISEL, o curso desenvolve-se em ambiente de oficina, para que os alunos adquiram conhecimentos na prática do laboratório.





À semelhança de vários cursos oferecidos pelo ISEL, esta licenciatura foi desenvolvida em colaboração com diversas entidades empresariais e industriais de relevo e culmina na realização de um estágio numa empresa ou instituição, garantindo assim uma efetiva aproximação entre a formação académica sólida em matemática e física e a realidade do mundo do trabalho, proporcionando as melhores condições de empregabilidade.