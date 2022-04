ISEL lança segunda edição de Mestrado em Matemática Aplicada para a Indústria

As inscrições para a segunda edição do Mestrado em Matemática Aplicada para a Indústria no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa – ISEL abrem já no dia 19 de abril. Privilegiando uma forte ligação entre o mundo académico e empresarial, o curso aponta a saídas profissionais nos vários setores da indústria, como tecnologia, logística, consultoria, banca, seguros ou I&D. A primeira fase de candidaturas termina a 29 de abril.

Este mestrado evidencia-se pela possibilidade de substituir a dissertação final de curso por um estágio em ambiente empresarial, beneficiando da parceria com entidades como A-to-Be, Allianz, Centimfe, CML, CTT, Delta, EDP, Exide, Galp, Hovione, Iberomoldes, Infraestrututras de Portugal, IPMA, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lusíadas, Milestone, Transportes Paulo Duarte, REN e Wurth.

Com foco no desenvolvimento de competências de modelação matemática e resolução de problemas, este curso pretende dotar os profissionais com competências que lhes permitam triunfar nos vários setores da indústria e ir ao encontro das tendências do mercado laboral, que valorizam cada vez mais o impacto significativo da matemática no emprego.

O Mestrado em Matemática Aplicada para a Indústria funciona em regime pós-laboral e conta com um corpo docente altamente qualificado, com 45 doutorados na área científica de matemática.