ISG aposta na fiscalidade avançada

O ISG – Instituto Superior de Gestão no âmbito das suas atividades na área de Formação de Executivos, está a promover a Iª Edição da Pós-Graduação em Fiscalidade Avançada com a Coordenação Científica do Professor Doutor José Maria Pires e a Coordenação Adjunta do Mestre Nuno Santos Vieira.





A fiscalidade é hoje um fator fundamental de competitividade das economias e das empresas, em face da globalização e da integração de Portugal num dos espaços económicos mais competitivos do mundo.





Para as empresas, a gestão eficiente das suas relações jurídicas tributárias com o Estado e com as outras empresas é também um fator essencial para a sua competitividade nos mercados. Para os Estados, os sistemas fiscais são, atualmente, mais do que nunca, um instrumento fundamental de governação macroeconómica, de competitividade e de captação de investimento estrangeiro. Em simultâneo, a crescente complexidade e sofisticação da lei fiscal, a par das suas constantes mutações, exige elevados padrões de conhecimento e de especialização dos profissionais da fiscalidade e torna esta uma das áreas com maior desenvolvimento e relevância em Portugal.





A crescente perceção e consciência da relevância da fiscalidade e o seu impacto nas operações (diárias ou pontuais), numa ótica empresarial ou até mesmo nas transações pessoais, tornam a frequência desta Pós-graduação Avançada um fator diferenciador e de especialização numa área com cada vez maior procura no mercado nacional e internacional.





A presente Pós-graduação Avançada foi concebida para responder aos problemas das empresas neste domínio e para transformar a fiscalidade num fator de eficiência empresarial. Para isso, oferece uma formação profunda, transversal numa vertente teórico-prática, visando dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam aprofundar aspetos essenciais do sistema fiscal português.





O corpo docente é constituído por profissionais de excelência, que conjugam os mais elevados padrões de qualidade académica e teórica, a uma vasta experiência na aplicação da lei fiscal e dos problemas dela emergentes. Na sua maioria, os docentes pertencem aos quadros da Autoridade Tributária e Aduaneira desempenhando funções de relevo nas matérias que lecionam.

Com início previsto a 12 de Outubro de 2021, terá uma duração de 178 horas e funcionará às terças e quintas em regime pós-laboral, encontrando-se a fase de inscrições a decorrer.