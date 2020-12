ISG aposta na formação da administração pública

Programa arranca em meados de janeiro de 2021.





Num ambiente de disrupção total com o COVID 19 e de mudança nas prioridades das políticas públicas na Europa (pacto ecológico, digitalização e crescimento económico), a formação dos quadros intermédios da administração pública portuguesa é crítica para garantir, no estrito respeito dos princípios da legalidade e da abertura, a afirmação da ética no serviço público e a realização eficaz e eficiente das funções do Estado.





Esta abordagem coloca novos desafios metodológicos e concetuais, ao mesmo tempo que exige um conhecimento adequado das tecnologias da quarta revolução industrial (base de dados, robotização e machine learning) no contexto da emergência do "cidadão digital" e do "governo de dados".





Para isso, a formação dos quadros da administração pública tem que avaliar as macrotendências e facultar ferramentas para uma nova abordagem à gestão estratégica, baseadas no "new public management", na "gestão progressiva da Administração Pública" e na gestão do risco, mas também na capacidade de pensar criativamente a inovação, na resposta da administração pública às necessidades dos cidadãos.

É nesta senda que o ISG arranca, em meados de janeiro de 2021, com mais uma edição do FORGEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, com a Coordenação Científica do Professor Doutor Rui Teixeira Santos.

Nos termos da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e da Portaria n.º 146/2011, de 7 de abril, constitui a formação específica a frequentar pelos titulares de cargos de direção intermédia, conforme o estipulado pelo n.º 5 do artigo 12º da referida Lei.

Este Programa tem como objetivo contribuir para a criação de um corpo de dirigentes e gestores públicos, cada vez mais capacitados para a concretização das prioridades estratégicas na prossecução do serviço e interesses públicos, bem como para a definição de objetivos de uma gestão eficiente.

Sem prejuízo do recurso a outros métodos pedagógicos (expositivo, estudos de caso, análise de problemas), o curso baseia-se na metodologia do project- based learning, sendo que o objetivo é a criação de um projeto de inovação administrativa que permita a identificação de resultados inovadores, tangíveis e centrados nos clientes/cidadãos.