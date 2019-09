Fez parte durante 6 anos do Grupo Ensinus como Coordenadora de Formação no IEG - Instituto de Educação em Gestão e do ISG - Instituto Superior de Gestão de Moçambique, onde implementou de raiz o departamento de formação de curta duração BSL-Business School Learning.



Consciente da importância crescente da qualificação e formação de quadros, mantendo uma cultura de rigor e exigência, Clara Viegas é uma pessoa focada no bem estar dos clientes, através de uma postura direta, proactiva, apostando sempre na qualidade e excelência dos serviços apresentados.

Clara Rodrigues Viegas é a nova Diretora do Departamento de Mestrados, Pós-Graduações e Formação de Executivos do ISG – Instituto Superior de Gestão.Com experiência Internacional em Moçambique, foi diretora comercial da IIR Moçambique e da PMO Projects Moçambique. Esteve ligada à educação, tendo sido consultora para a OIT-Organização Internacional do Trabalho (Nações Unidas) e do Instituto Superior Dom Bosco.