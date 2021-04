ISG com nova licenciatura em Gestão do Turismo

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) aprovou a licenciatura em Gestão do Turismo, para o ISG - Instituto Superior de Gestão. Este Curso vem agora juntar-se à oferta formativa do 1º ciclo, composta pelas Licenciaturas em Gestão, Economia e Gestão de Recursos Humanos.





Esta nova oferta formativa visa a formação de quadros de excelência para o setor do turismo, nas áreas da direção e gestão de hotéis, empresas turísticas, animação turística, eventos, coordenação de projetos turísticos especializados, órgãos centrais e regionais de turismo, entre outros.





De acordo com o Professor Doutor João Caldeira Heitor, coordenador científico do curso, "agora e nos próximos tempos, o Turismo necessita de gestores que compreendam as novas necessidades e exigências dos consumidores. Todo o setor está a readaptar-se. Os alunos que agora iniciarem a sua formação no ISG (durante os próximos 3 anos), vão adquirir conhecimentos dentro e fora da sala de aula, realizar trabalhos e projetos de acordo com o novo cenário que vivemos. No final do curso os alunos estarão munidos de ferramentas distintas, capazes de responder aos desideratos presentes e futuros que se colocam à gestão do turismo e à economia nacional".





A licenciatura em Gestão do Turismo possui uma parceria com o Grupo Pestana (a maior cadeia hoteleira portuguesa, presente em 15 países, detentor das marcas Pestana Hotels & Resorts, Pestana Pousadas de Portugal, Pestana Collection Hotels, Pestana CR7) para a partilha de conhecimentos e desenvolvimento de projetos com os alunos do ISG.





Segundo declarações ao Grupo COFINA, do Prof. Doutor Miguel Varela, Diretor do ISG o ensino superior deve estar atento às tendências e necessidades de formação superior em sectores fundamentais da atividade económica nacional e internacional. Neste propósito, a criação de um curso de 1º ciclo em Gestão do Turismo visa formar técnicos especializados nos domínios da gestão aplicada aos vários ramos do turismo, que representa cerca de 13,7% do PIB nacional. A procura turística (consumo por parte de estrangeiros e residentes) representa mais de 26 mil milhões de euros. Apesar da crise resultante da pandemia, trata-se sempre de um setor estratégico em que a procura por profissionais cada vez mais qualificados nesta área tem aumentado não só em Portugal, mas em todos os mercados europeus.





Assim, o ISG alia a sua reputação e tradição de formação na área da gestão aplicada ao Turismo, investindo em profissionais e académicos da área que se juntam aos docentes do ISG. Institucionalmente, o ISG assinou um protocolo com o Grupo Pestana para formação prática dos nossos estudantes. O projeto educativo do ISG visa formar bons cidadãos dotados de conhecimento técnicos sólidos, mas com competências pessoais desenvolvidas ao nível das soft skills, que são hoje claramente fatores distintivos no mercado.