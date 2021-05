ISG inaugura Centro de Investigação Tributária

CIT - Centro de Investigação Tributária – Professor Doutor José Luís Saldanha Sanches

No âmbito do nova Pós-Graduação em Fiscalidade Avançada, com arranque em Novembro de 2021, acontece no dia 27 de maio, pelas 16 horas, no ISG - Instituto Superior de Gestão, a Inauguração Oficial do CIT - Centro de Investigação Tributária – Professor Doutor José Luís Saldanha Sanches.





Este evento será emitido via ZOOM e com live Streaming no Facebook ISG.





A Inauguração Oficial conta com as ilustres presenças, da Dra. Maria José Morgado, que assumirá o Ato Solene, do Professor Doutor Miguel Varela, Diretor do ISG e do Professor Doutor José Maria Pires, Diretor do CIT e Coordenador da Pós-Graduação de Fiscalidade Avançada do ISG.





Seguidamente, terá lugar um WEBINAR "TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS E DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO", moderado pelo Presidente do Conselho Geral e Docente do ISG, Prof. Dr. Carlos Vieira.





No painel como Oradores estarão presentes:

Paula Teixeira da Cruz - Ex-Ministra da Justiça e Advogada;

Juiz Desembargador Manuel Ramos Soares - Presidente da Associação dos Juízes;

Professor Doutor José Maria Pires, Diretor do CIT e Coordenador da Pós-Graduação de Fiscalidade Avançada do ISG;

Posteriormente ao debate, a Sessão de Encerramento estará a cargo da Administradora do ISG, Dra. Teresa Damásio.

Confirme a sua presença em: