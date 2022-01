ISG lança pós graduação em coaching executivo e liderança de alta performance

O curso arranca no dia 14 de fevereiro e irá realizar-se em horário pós laboral, em regime presencial ou e-learning.





O ISG – Instituto Superior de Gestão, com tradição de décadas na área dos Recursos Humanos, lança a Pós-Graduação em Coaching Executivo e Liderança de Alta Performance.





Com uma elevada componente prática, proporcionando a possibilidade de desenvolver e reforçar competências de liderança, comunicação, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional e de técnicas que possibilitam retirar o máximo potencial das equipas com as quais interage ou lidera, aplicado a um ambiente corporativo.





Estando o mundo em acelerada mudança, exigindo aos gestores e líderes visão sob o futuro e constante definição de estratégias inovadoras para atingir os objetivos das empresas, adaptando comportamentos e recursos disponíveis, esta Pós-Graduação permite dotar os participantes de técnicas e ferramentas para gerir em situações de mudança, crise e conflitos.





Também por estas alterações constantes, as empresas e os líderes em geral, confrontam-se com a necessidade de inovar e tornar as empresas mais ágeis para fazerem frente a estes desafios que os mercados e a economia lhes colocam. Momentos nos quais, a comunicação e a cultura organizacional se tornam mais imperativos, é assim também objetivo desta formação disponibilizar aos seus participantes técnicas de comunicação que facilitem a operacionalização de uma cultura de compromisso dos colaboradores e inovação.





Os participantes irão ter a oportunidade de experienciar as ferramentas de coaching através da prática de casos reais, supervisionada por especialistas em coaching psicológico e com experiência em coaching executivo em ambientes corporativos. Estas sessões práticas terão como base modelos teóricos científicos e ferramentas de coaching executivo.

Para além da prática supervisionada, os participantes irão efetuar um plano de desenvolvimento pessoal /individual com acompanhamento.





No âmbito desta pós-graduação todos os participantes farão assessments formais de personalidade, da forma como interagem de forma global com o mundo e em específico com as situações desafiantes, identificação de tendências e comportamentos, estilos de comunicação, tomada de decisão, liderança, gestão de tempo, riscos psicossociais, entre outras competências que influenciam o estilo de liderança, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal / profissional e desenvolvimentos dos outros. Através deste plano de desenvolvimento pessoal o participante será convidado a estabelecer as suas metas pessoais e profissionais e desenvolvimento de ações / medidas / decisões para alcançar estas metas.





Pretende-se que os participantes, com este plano, desenvolvam autoconfiança, resiliência, elevem as suas competências pessoais e profissionais no sentido de darem no dia-a-dia uma contribuição eficaz para a equipa e para a organização, assumam maior responsabilidade profissional através da operacionalização priorizada de ações e compromissos, uma maior capacidade de adaptação levando a comportamentos e decisões mais produtivos no trabalho e relacionamento com os seus pares, chefias e equipa direta, e de forma global a aquisição de uma comunicação mais eficaz.





A coordenação científica do curso, que se realizará em horário pós-laboral, com uma duração total de 165 horas, está a cargo da Dra. Brígida Batista, Docente do ISG. Esta formação encontra-se acreditada pela Ordem dos Psicólogos.