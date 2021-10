ISG promove serões de fiscalidade

Depois dos Serões de Politica Económica, dos Transportes e da Justiça, o ISG – Instituto Superior de Gestão, promove, agora, no âmbito do lançamento do CIT – Centro de Fiscalidade Avançada< https://www.isg.pt/investigacao/cit-centro-de-investigacao-tributaria/ >, os Serões de Fiscalidade ISG, espaço dedicado à discussão nos domínios fiscal e tributário.

A primeira sessão, a ter lugar no Auditório do ISG, dia 7 de outubro, das 19h00 às 20h00, será subordinada ao tema "O planeamento fiscal e o negócio da venda das barragens" e contará, no painel, com a presença do Coordenador Científico da Pós-Graduação em Fiscalidade Avançada< https://www.isg.pt/home/oferta-formativa/pg/fiscalidade-avancada/ >, Professor Doutor José Maria Pires, do Coordenador Adjunto Prof. Dr. Nuno Santos Vieira, das Deputadas à Assembleia da República, Dra. Cecília Meireles e Professora Doutora Mariana Mortágua e do Advogado, Dr. António Lobo Xavier.