A 3ª Conferência de Marketing Digital Centro e Norte de Portugal contou, na sessão de abertura, com Adelina Portela, Diretora do ISVOUGA, e Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

O ponto forte da 3ª edição da Conferência de Marketing Digital Centro e Norte de Portugal esteve na diversidade e qualidade dos oradores, que incluiu pela primeira vez um executivo internacional que trouxe o Digital Publishing para debate em Portugal.





No final do período da manhã foi ainda apresentado oficialmente o Volume 3 da obra Marketing Digital & E-Commerce por Cila Correia, Dirigente da U.O. Atendimento Único e Modernização do Município de Viseu, na presença dos autores, coordenador, editora e entidades apoiantes.





Assistiram à conferência, empresários, profissionais de marketing e comunicação, alunos, ex-alunos e docentes do ISVOUGA e alunos e quadros de outras instituições de ensino superior. O evento organizado pelo MKT:LAB contou, mais uma vez, com o envolvimento de alunos, docentes e profissionais desta instituição de ensino superior prestes a assinalar 30 anos de existência.

Sobre o MKT:LAB

Criado em 2013, desenvolve projetos de investigação aplicada com organizações da Região de Entre Douro e Vouga, com a finalidade de dotar os estudantes de competências transversais e pessoais capazes de os aproximar das exigências do mercado. Por outro lado, promove e organiza eventos de marketing destinados não só a estudantes e docentes mas também empresas e quadros da região.

Sobre o ISVOUGA

É uma instituição de ensino superior que através do leque de cursos de licenciatura, pós graduação e mestrado que disponibiliza e da investigação que promove, se propõe contribuir para o desenvolvimento económico e social da região em que se integra, contribuindo relevantemente para o crescimento empresarial.

Mais informações em www.isvouga.pt

Pelo Auditório do ISVOUGA passaram na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, Marco Brandão, Diretor Técnico de Marketing Digital na LOBA.cx, João Henrique Costa, Diretor de Marketing na Fiamma, Liliana Bernardino, Head of Customer Intelligence & Analytics na Sonae MC, Marco Gouveia, Head of Digital Marketing no Pestana Hotel Group e Google Regional Trainer, Ricardo Bastos Dias, Marketing and Communications Manager na ALTRAN Portugal, Patrícia Soares da Costa, CEO and Branding Consultant na Marquinista, João Pintado, Head of Digital Marketing na PECOL, Ana Bicho, CEO na Adclick, Alexandra Carreira, Head of Marketing and Communications na JP Sá Couto, Jorge Jorge, Marketing Brand and Communication Director no Hospital São João; Márcio Miranda, Digital Marketing Manager na DELTA Q – via Skype, e Paulo Henrique Ferreira, Fundador e CEO da empresa brasileira Barões Digital Publishing.