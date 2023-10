Já há almoços deGrazie com a Mastercard

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora, ao utilizar o cartão Mastercard num restaurante com o código QR da deGrazie, recebe um saldo no valor de 100% do pagamento da refeição em carteira, a descontar na próxima vez que voltar ao mesmo espaço de restauração.

Os pagamentos com o cartão Mastercard elegíveis para esta campanha de incentivo começam a partir de 10€ e vão até um limite máximo de 30€ no valor total da fatura feita através do código deGrazie.

Com início durante a próxima semana, a campanha deGrazie/Mastercard apenas pode ser utilizada uma única vez por utilizador e/ou por cartão em mais de uma centena de restaurantes em todo o país que adotaram a plataforma da deGrazie nos pagamentos dos seus clientes.

A solução da plataforma deGrazie permite aos clientes o acesso à conta em tempo real, à divisão da conta se for conjunta e ao pagamento total sem necessidade de intervenção de funcionários do restaurante.

A marca deGrazie foi criada pela PayCritical e é conhecida como uma solução inteligente para um checkout mais rápido e seguro no universo da restauração.

Afinal de contas, parece que sempre há almoços ou jantares grátis com a… deGrazie.

Para informações mais detalhadas sobre esta campanha, contate Hugo Homem Hilário pelo email hugo@degrazie.com

Para informações comerciais e dispor desta oferta no seu estabelecimento, contate-nos pelo email info@degrazie.com

https://www.degrazie.com/