Joalharia do Carmo abre novas lojas em Óbidos e Ponta Delgada

A marca concentrou-se exclusivamente em Filigrana de Portugal Certificada em 2022.

A aposta foi um sucesso e 99 anos depois da sua fundação, extravasa as fronteiras da capital.

Abriu em Óbidos a 2 de março e em Ponta Delgada 13 dias depois. As novas lojas da Joalharia do Carmo respiram tradição e elegância, mantendo o contexto popular da Filigrana que se engrandece com safiras e diamantes e se afirma no epicentro da joalharia e da ourivesaria nacionais.

As novas lojas foram buscar inspiração ao Minho e aos arcos de romaria para enaltecer aquela que é a estrela da constelação: a Filigrana. O projeto esteve a cargo da Par Interior Design, que apostou nos tons pastel, na riqueza dos detalhes e na graciosidade das joias para conferir nobreza aos espaços, rompendo com o modelo convencional das joalharias, normalmente muito padronizadas e formais.

Em Óbidos, músicos de um coreto inspirado na arte popular do Figurado de Barcelos são os anfitriões, ritmados pela música e pelo movimento. Convidam ao requinte do interior, onde o ambiente é de fantasia. Um arco de romaria adornado faz a passagem para o espaço com mobiliário que se enche de peças em Filigrana integralmente feitas à mão garantindo que não há duas peças iguais – e por isso, certificadas - e onde as ilustrações figurativas da pintora Isabel Botelho, criadas especificamente para a marca, dão vida à loja e enaltecem as joias.

Em Ponta Delgada, o cariz popular é conferido pela inesperada, mas feliz, partilha do espaço com as conservas da Comur, paredes meias, num espaço igualmente distinto. Com os mesmos tons pastel, o arco e as ilustrações a pautar o ambiente, a Filigrana apresenta-se como a quinta-essência, o mais alto grau de perfeição e sofisticação da joalharia nacional, iluminada por um imponente lustre que a faz brilhar (ainda!) mais.

Como marco da abertura de duas novas lojas, a Joalharia do Carmo lança uma novidade: o coração Carmo, uma joia de assinatura e de design exclusivo, que esconde prazeres reservados apenas a quem a possui.

A Filigrana de Portugal provou em Lisboa ser um sucesso, quando em 2022 a Joalharia do Carmo apostou exclusivamente em peças certificadas, produzidas nas unidades de produção artesanal de Gondomar e Póvoa de Lanhoso, um "selo de garantia" que comprova a sua autenticidade, sinónimo de prestígio e distinção. A valorização da técnica artesanal, a defesa dos artesãos e a proteção da produção manual de imitações industriais estão na génese da "revolução" operada pela marca que em menos de seis meses se expande para outras cidades do país.

Rua do Carmo 87B, Lisboa - Horário: das 10h às 20h

Rua Direita 119, Óbidos - Horário: das 10h às 19h

Rua do Mello 7, Ponta Delgada - Horário: das 10h às 20h

Sobre a Joalharia do Carmo

Fundada em 1924, a Joalharia do Carmo oferecia à elite lisboeta peças exclusivas em prata decorativa e joias. Com uma imponente fachada Art Déco da autoria do arquiteto Manuel Norte Júnior, a Joalharia do Carmo é hoje classificada «Loja com História» pela Câmara Municipal de Lisboa e preserva intacta a sua identidade original.

Em Outubro de 2022, a Joalharia do Carmo concentrou-se na Filigrana de Portugal Certificada, exibindo nas peças uma punção e uma etiqueta de certificação que comprovam a sua singularidade, tornando-as mais facilmente reconhecidas e identificadas como autênticas. Com design tradicional ou contemporâneo, onde a Filigrana se engrandece com safiras ou diamantes, a Joalharia do Carmo é hoje a montra da verdadeira Filigrana e o único espaço do mundo que comercializa, em absoluto exclusivo, Filigrana de Portugal Certificada.

Sobre o Grupo O Valor do Tempo

O Grupo O Valor do Tempo foi criado em 1994, em Seia, e a sua primeira expressão pública surgiu em 2002, com a abertura do Museu do Pão. Quase 30 anos depois da sua fundação, o grupo privilegia uma abordagem assente no valor acrescentado do produto feito à mão que atesta que inovação não é sempre sobre tecnologia.

O respeito pela dimensão humana e uma missão focada em democratizar o acesso à cultura, conjugando-a com a economia em claro benefício mútuo, permite dar primazia às pessoas e à História, dois dos grandes pilares da organização, através de um modelo económico reorganizado que coordena os sistemas de produção e de consumo em prol da valorização da economia local e da sustentabilidade.

Para garantir a adequada valorização dos produtos portugueses históricos com os quais trabalha, o grupo aposta numa forte proximidade ao consumidor final através dos setores do turismo e do lazer, contando com 45 espaços em Portugal, através de quinze marcas insígnia: Museu do Pão, Museu da Cerveja, Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, Quinta da Lagoa, Silva & Feijóo, Casa Pereira da Conceição, Confeitaria Peixinho, Comur, Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, Mundo Fantástico das Conservas Portuguesas, Hästens Sleep Spa - CBR Boutique Hotel, A Brasileira do Chiado, Mensagem de Lisboa, Joalharia do Carmo e Figurado de Barcelos – O Valor do Tempo.