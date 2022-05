Juntos pela Ucrânia - Galp apoia com €6,5 milhões em ações de resposta à tragédia humanitária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Galp está a desenvolver um conjunto de iniciativas para apoiar a Ucrânia, associando assim a sua energia aos esforços humanitários coletivos que estão em curso para apoiar o povo ucraniano. Para implementar este pacote de ações, a Galp reservou €6,5 milhões para aplicar em iniciativas próprias ou no apoio a ações humanitárias conjuntas.





Nas palavras de Andy Brown, CEO da Galp: "A Galp assumiu desde a primeira hora o seu repúdio contra a agressão que está em curso na Ucrânia e posicionou-se sem reservas ao lado do povo ucraniano."



"Por isso, depois de suspendermos a compra de produtos petrolíferos à Rússia, estamos agora a materializar a nossa solidariedade com o povo ucraniano através de ações que ajudem a trazer o conforto possível aos refugiados neste momento tão difícil".





Contribuir para a ajuda humanitária internacional está também nos planos da Galp, nomeadamente através da doação de €2,5 milhões à Cruz Vermelha para apoio às suas operações na Península Ibérica, em alinhamento com o Comité Internacional e a Federação Internacional da Cruz Vermelha



Nos voos humanitários de transporte de refugiados de países vizinhos da Ucrânia para Portugal, a Galp suporta os custos do combustível associados.



Desenvolveu uma parceria com os CTT e com a UAPT (Associação Ucrânia em Portugal), em que a Galp irá apoiar a deslocação de camiões que viajam até à fronteira com a Ucrânia, fornecendo o combustível para a viagem que irá entregar os bens recolhidos



Com a Embaixada da Ucrânia em Varsóvia e o HIPOGEST Group (HERTZ), a Galp garantiu o fornecimento de combustível para apoiar a deslocação de camiões para a Polónia com bens essenciais

Apoio aos centros de acolhimento de refugiados





A Galp disponibiliza apoio energético e pontos de aquecimento interior e exterior para os centros de acolhimento de refugiados, assim como fornece apoio em combustível para as operações logísticas de transporte. O apoio ao Refugiado acontece através de assistência alimentar e doação de bens que garantam o conforto aos ucranianos recebidos nos centros de acolhimento.

Envolvimento dos Colaboradores





A Galp mobiliza equipas de colaboradores voluntários em iniciativas internas para doação de kits de boas-vindas e aquisição de bens de primeira necessidade para os refugiados que estão a ser recebidos nos centros. .