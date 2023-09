KSB fornece bombas para o comboio mais rápido da Europa

É verdade: as bombas herméticas KSB (modelo Etaseco, na foto) são utilizadas no sistema de arrefecimento da nova geração de comboios de alta velocidade franceses (ver foto, o AGV - Automotrice à Grande Vitesse) e Italianos (o Frecciarossa, na foto), fabricados pela Hitachi Rail, cuja velocidade máxima pode atingir 400 km/h, se excluirmos as limitações do regulamento de via (300 km/h).

Bombas herméticas são bombas sem empanque e sem rolamentos (os dois componentes com maior probabilidade de avaria), normalmente utilizadas na bombagem de fluidos perigosos ou valiosos, devido à sua elevada segurança/estanquicidade e fiabilidade. Neste caso foram escolhidas devido à grande dificuldade de acesso ao local onde estão instaladas, e porque a KSB (que já tem mais de 20.000 bombas instaladas em comboios de alta velocidade) garantiu um intervalo sem manutenção e sem avarias de 10 anos !!!!

Este "TGV" tem algumas características únicas, que o distinguem dos concorrentes: pode atingir 400 km/h (o mais rápido na Europa), consome menos 15% de energia (devido ao baixo peso dos materiais que o compõem) e provoca um nível de ruído bastante mais baixo (devido ao desenho do seu "nariz" – a lembrar o de um avião de guerra – e à utilização de novas tecnologias de absorção de ruído).

Devido à elevada potência dos motores eléctricos, os conversores de potência dos sistemas de tração já não são arrefecidos a ar, mas sim a líquido, utilizando uma mistura de glicol e água, que as bombas KSB mantém em circulação.

A KSB forneceu recentemente 120 bombas para 25 comboios deste tipo pertencentes à empresa privada italiana NTV, que transportam 500 passageiros cada por dia, de Milão para Turim e Nápoles, e de Roma para Veneza e Bari.

Se viajar de comboio está a ajudar o ambiente e o planeta





Como as emissões dos aviões são sete vezes superiores às dos automóveis e estas são 20 vezes superiores às dos comboios, a opção pelo comboio é claramente a melhor opção ambiental. Como este "TGV" é movido a eletricidade, significa que também não contribui para a poluição atmosférica.





Embora haja uma tendência para a utilização de automóveis elétricos em toda a Europa, o que reduzirá consideravelmente as emissões das viagens pessoais, os transportes públicos continuam a ser a melhor escolha, pois são várias vezes mais eficientes do que o transporte individual. Por isso, mesmo no futuro, quando estivermos totalmente descarbonizados, continuaremos a ter de recorrer aos transportes públicos por razões de capacidade, mas também por razões de eficiência energética.





Qualidade Alemã e fabrico em Portugal

A KSB é uma empresa familiar com 150 anos, e um dos fabricantes de bombas centrífugas e válvulas mais antigos do mundo, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA (que tem ela própria 50 anos), com sede em Sintra e delegação no Porto.

Esta respeitosa idade dá à KSB uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.

Presente nas maiores indústrias e centro de decisão em Portugal

Os produtos da KSB estão presentes em praticamente todas as grandes indústrias do nosso país (EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, etc.), em diversas empresas de abastecimento de água e tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal, Municípios) e em muitos edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).

A KSB é o único fabricante de bombas centrífugas de nível internacional com assistência técnica própria e com centro de decisão em Portugal, o que lhe permite responder aos clientes com maior rapidez e flexibilidade, adaptando-se rapidamente às necessidades dos seus clientes e do mercado."