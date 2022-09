Kumon realiza sessões de informação para angariação de franchisados

A multinacional japonesa prevê a abertura de 20 centros, em Portugal, até 2025.









A Kumon, a maior rede de centros de educação do mundo, vai realizar duas sessões de informação, em Lisboa, nos dias 30 de setembro e 18 de novembro, com o objetivo de encontrar novos franchisados, profissionais empreendedores com vocação de ensino, que pretendam gerir o seu próprio centro Kumon. Para participar na sessão é necessário iniciar o processo de candidatura online, no website da Kumon, em www.kumon.pt/franchising

Na sessão de informação serão fornecidas aos empreendedores informações sobre a história da marca, sobre o método Kumon - criado há 60 anos por Toru Kumon, no Japão, e que é hoje lecionado em mais de 50 países, de cinco continentes - e apresentados os programas de matemática, (Kumon Matemática), e de inglês, (Kumon English).





Os programas da Kumon podem ser ministrados presencialmente ou online e são desenhados, segundo o método Kumon, especialmente desenvolvido para que cada aluno atinja o máximo das suas capacidades, através da autoaprendizagem. Para definir o grau de ensino de cada aluno é efetuado um teste de diagnóstico personalizado, conduzido por um orientador pedagógico Kumon.





Em Portugal existem dois centros de educação Kumon, um em Matosinhos e outro em Braga, que representam o início de um plano de crescimento, no nosso país, que contempla a abertura de mais 20 centros, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, num prazo de cinco anos.





Sobre a Kumon





Kumon é a maior empresa de educação do mundo. Está presente em mais de 55 países, nos 5 continentes, com uma rede de centros de estudo onde são ensinados os programas de Matemática Kumon e Inglês Kumon, desenhados para atingir o máximo desempenho dos alunos. A marca foi fundada há 60 anos por Toru Kumon, um professor de matemática, em Osaka, no Japão. O método visa desenvolver o potencial máximo de aprendizagem de cada aluno e promove o desenvolvimento de capacidades através da autoaprendizagem. Mais de 25.000 centros em todo o mundo e 4.400.000 alunos matriculados garantem o sucesso do método do professor japonês.