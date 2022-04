Lançamento E-Book: Código Fiscal do Investimento

Na sessão estarão presentes os autores da obra, para realizar algumas reflexões e debater sobre o tema

O ISG - Instituto Superior de Gestão, no âmbito do CIT - Centro de Investigação Tributária (Professor Doutor José Luís Saldanha Sanches), e dos Serões de Fiscalidade ISG, promove o Lançamento do E-Book: Código Fiscal do Investimento.





No próximo dia 5 de maio 2022, pelas 18 horas, no auditório 3 do ISG, o lançamento deste documento digital, contará com a apresentação do Advogado, Dr. Luís Marques Mendes e moderação da jornalista do Expresso, Dra. Elisabete Miranda.





Na sessão estarão presentes os autores da obra, o Advogado Dr. António Preto e o Juiz do Tribunal Tributário, Dr. Hélder Pombo, bem como o Professor Doutor José Maria Pires, Coordenador da Pós-Graduação em Fiscalidade Avançada do ISG, para realizar algumas reflexões e debater sobre o tema.