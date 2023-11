Leilão EuroEstates de escritórios e parqueamentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EuroEstates vai levar a leilão um conjunto de escritórios e de lugares de estacionamento em Miraflores e Linda-a-Velha.





O leilão vai-se realizar no dia 12 de Dezembro pelas 16 h no Hotel VIP Grand Lisboa.





Vão à praça um conjunto de lotes de escritórios com áreas entre os 300 e os 700 m2 com valores de saídas inferiores a 1.100 € / m2, bem como estacionamentos nas mesmas zonas com valores de saída a partir de 11.800 €.

Vai ser possível licitar estes lotes em conjunto ou individualmente. Trata-se sem dúvida de uma excelente oportunidade.

Neste tipo de ação em que a EuroEstates foi pioneira encontram-se as melhores oportunidades, pois todos estes lotes têm valores de saída com grandes descontos, o que garante tanto a particulares como a investidores, excelentes oportunidades de negócio.

A EuroEstates põe à disposição dos seus clientes três opções de licitação: a licitação física, na qual a pessoa está presente no leilão, a licitação por telefone e a procuração por licitação direta, que significa que o cliente informou, antecipadamente, até onde quer licitar determinado imóvel.

Mais informações em www.eurostates.pt