Leilão EuroEstates de imóveis da banca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EuroEstates vai levar a leilão, no fim de semana de 1 e 2 de outubro, dois grandes leilões de imóveis da Banca em Lisboa e no Porto.





Vão à praça um pouco mais de 100 imóveis, propriedade de um Banco, com um valor de carteira total de cerca de 15 Milhões de Euros, sobretudo de espaços comerciais e terrenos urbanos, espalhados pelo Norte, Centro e Sul do País.

Neste tipo de ação, em que a EuroEstates foi pioneira, encontram-se as melhores oportunidades, pois todos estes lotes têm valores de saída com grandes descontos, o que garante, tanto a particulares como a investidores, excelentes oportunidades de negócio. Neste leilão pode encontrar excelentes oportunidades de lojas e escritórios, com valores por metro quadrado que começam nos 110 €!!!

Os preços de saída começam nos 7.000,00 € e vão até aos 850.000,00 €, sendo que a maioria dos lotes se encontra abaixo do patamar de 150.000,00 €.

A EuroEstates põe à disposição dos seus clientes três opções de licitação: a licitação física, na qual a pessoa está presente no leilão; a licitação por telefone e a procuração por licitação direta, que significa que o cliente informou, antecipadamente, até onde quer licitar determinado imóvel.