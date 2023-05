Lionesa Group, mecenas principal do Pavilhão do Vaticano na Bienal de Veneza 2023, traz para Portugal peças de arte da autoria de Siza Vieira.

Pela primeira vez, um grupo empresarial nacional assume o mecenato do pavilhão da Santa Sé, apoiando a criação escultórica do maior nome português da arquitetura, naquele que é um dos maiores eventos mundiais de design e arquitetura, a Bienal de Arquitetura de Veneza. Metade das obras projetadas pelo arquiteto Siza Vieira que interpelam o tema "Amizade Social" e que estarão em exposição em Veneza entre os dias 20 de Maio e 26 de Novembro, virão depois para Portugal para povoar o projeto transfronteiriço "Caminho da Arte" nos Caminhos Portugueses de Santiago.

Se por "deuscidência", como referiu o cardeal Dom Tolentino de Mendonça, comissário do Pavilhão do Vaticano, ou se apenas por obra do acaso, os destinos do Lionesa Group e do Vaticano cruzaram-se no momento de apresentação do projeto "Caminho da Arte". Com o denominador comum Siza Vieira, o arquiteto convidado para a requalificação do Mosteiro de Leça do Balio, ativo do Lionesa Group, e ainda para conceber o primeiro marco deste projeto transfronteiriço, "Caminho da Arte" nos Caminhos de Santiago, foi também o artista convidado pelo Vaticano para interpretar o tema em exposição, "Amizade Social". Esta visão comum da arte como caminho para a espiritualidade e para o desenvolvimento pessoal, interpretada por um mesmo autor, levou a que o Lionesa Group se tornasse principal Mecenas do Pavilhão do Vaticano na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2023. É ainda a propósito do projeto "Caminho da Arte" que virão para Portugal, após o encerramento da Bienal, 5 das 10 esculturas desenhadas pelo arquiteto e que serão expostas no Balio, espaço dedicado à cultura e ao pensamento critico, ficando as restantes sob a gestão dos museus do vaticano.

Sobre: O "Caminho da Arte", projeto promovido pela Lionesa Associação, é um projeto transfronteiriço que ambiciona transformar os Caminhos Portugueses de Santiago na mais bonita estrada de arte do mundo, introduzindo obras de arte contemporânea ao longo dos mais de 260kms que ligam a Sé do Porto à Catedral de Santiago de Compostela. O Lionesa Group é um grupo familiar com mais de 20 anos, que detém ativos das marcas Lionesa Business Hub, Balio e Livraria Lello.? Com a missão de transformar o Porto e Norte no território mais feliz para se viver, a estratégia de investimento é centrada em 3 pilares: talento, arte e património, aliando o empreendedorismo à cultura. O grupo, que tem um ambicioso projeto de expansão para 2025, gere um portfólio diversificado de negócios nas áreas do retalho, turismo, cultura, escritórios e imobiliário.