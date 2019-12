Em anúncio feito durante a última Assembleia Geral do IAB Portugal, realizada no passado dia 27 de Novembro, foi tornado público que Lisboa irá acolher mais um grande evento internacional, desta feita o congresso Interact que espera reunir mais de 500 líderes Europeus da indústria de Publicidade Digital, incluindo anunciantes, especialistas de indústria, agências e meios.

Na corrida à organização do evento estiveram candidaturas de Istambul e Varsóvia, num processo onde critérios como a segurança, acessibilidade, meio-ambiente e oferta hoteleira, até à capacidade de organização, proposta estrutural e temática do evento foram avaliados.





"Não sendo a primeira vez que Lisboa recebe este evento (realizado anteriormente em 2016 no Parque das Nações), esta é a primeira vez que se trata de uma organização conjunta entres os dois organismos" refere Luís Falcão, Operations Manager do IAB Portugal e responsável pela candidatura da capital Portuguesa.





"A realização de um evento desta natureza e com esta envergadura é um grande passo para a construção da nossa credibilidade e relevância no mercado Português e vem contribuir para a construção de competências e estrutura necessárias para enfrentar os desafios futuros com maior confiança", referiu igualmente Mário Matos, um dos responsáveis pelo recém formado pelouro de Eventos do IAB Portugal, em conjunto com José Manuel Gomes.

Aquele que é um dos maiores eventos desta indústria e que conta com mais de 13 anos de história realiza-se nos dias 2 e 3 de Junho do próximo ano, no Pavilhão Carlos Lopes.