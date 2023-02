LISBON FOOD AFFAIR, de 12 a 14 de Fevereiro, na FIL

O MARKETPLACE DO SECTOR ALIMENTAR E BEBIDAS, HORECA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS, APRESENTA A INOVAÇÃO NACIONAL E DEBATE OS DESAFIOS DO AGROALIMENTAR





A Lisbon Food Affair conta com a participação de mais de160 empresas que representam mais de 500 Marcas, das quais 20% são internacionais de África do Sul, Brasil, Eslováquia, Espanha, França, Itália, Peru, Polónia e Suécia; 55% das participações são de novas empresas que participam pela primeira vez em eventos do sector organizados pela FIL.





A Inovação, é a aposta forte e um dos pilares estratégicos da Lisbon Food Affair, o evento promovido pela Fundação AIP, para o sector Alimentar e Bebidas, Máquinas, Equipamentos e Tecnologias, de 12 a 14 de Fevereiro, na FIL.





Esta será a plataforma de lançamento para novos negócios e ideias inovadoras no setor agroalimentar, contribuindo assim para a sua dinamização e competitividade.





Palco para a inovação, a Lisbon food Affair, apresenta num espaço dedicado, os produtos mais inovadores lançados no mercado português entre 2022 e 2023, com o objectivo de os valorizar e dar o posicionamento que merecem. O LFA Innovation contará com 30 empresas que candidataram mais de 60 novos produtos.





A Inovação estará também presente através da participação de entidades e start-ups com projectos específicos para este sector e, entre outras, o Instituto Politécnico de Beja, a Embracemotion e a Wineventures, onde se destaca a preocupação pelas novas tendências de consumo e a sustentabilidade.





Bernardo Ivo Cruz, Secretário de Estado da Internacionalização, que se faz representar no Conselho Estratégico do Lisbon Food Affair destaca o facto do evento estar alinhada com as preocupações estratégicas do Governo ao nível da inovação, internacionalização e sustentabilidade. Numa fileira reconhecida internacionalmente pela qualidade e inovação dos seus produtos, o governante acredita que "a Lisbon Food Affair será um instrumento importante para potenciar, ainda mais, a relevância deste setor e, assim, contribuir para o robustecimento da economia e competitividade do nosso país".





Em debate estarão mais de 20 temas prementes do setor, envolvendo os parceiros estratégicos, assim como a oferta e a procura. No espaço do LFA HUB serão cerca duas dezenas de apresentações comerciais e mais de 30 demonstrações de showcooking.

No âmbito das intervenções e a destacar:

APED - "Os desafios da cadeia de abastecimento em contexto inflacionista"

AHRESP - "Desafios 2023: Financiamentos e Poupança Energética no Canal Horeca"

AICEP | ANI | IAPMEI | AHRESP - "Projectos, Fundos e Incentivos de apoio à Internacionalização - o Sector Agroalimentar em foco"

APN - Associação Portuguesa de Nutrição - "Dieta Mediterrânica: ferramenta para a Sustentabilidade Alimentar - Indústria, Distribuição e Hotelaria"

COTHN - "Projetos aprovados no âmbito da promoção dos produtos agroalimentares, no âmbito do PRR "

MONERIS - "Tecnologias, práticas e certificação da maturidade digital"

"Experimentar antes de investir e como financiar a transformação digital"

INNOVAGENCY - O Digital e o impacto no Sector Alimentar;

A Digitalização do Sector Agro-Alimentar - da Indústria à Distribuição;

A importância da IA ao serviço do retalho alimentar e de unidades hoteleiras: Casos de sucesso;

ISA | LEAF - Alimentos do Futuro: Alternativas sustentáveis e Nutritivas

KANTAR - "Kantar Consumer Savoir-Faire: a visão 360º dos portugueses "

Lisbon Food Affair – de 12 a 14 de Fevereiro

Evento exclusivo a profissionais do sector.

Horário: das 10H00 às 19H00

Mais informação em: www.lisbonfoodaffair.fil.pt

Siga-nos em:

www.facebook.com/lisbonfoodaffair

www.instagram.com/lisbonfoodaffair.fil/

www.linkedin.com/showcase/lisbon-food-affair/