Lisbon Food Affair e é a nova feira profissional dedicada ao setor alimentar em Portugal

"Where food and business innovation meet é a assinatura da Lisbon Food Affair, evento exclusivamente profissional, numa aposta aberta que faz da internacionalização um dos pilares fundamentais.

Assim, a FIL contou com o apoio da Ivity Brand Corp para o lançamento desta nova marca que irá emergir no panorama das feiras em Portugal. Segundo Carlos Coelho, CEO da Ivity, "a Lisbon Food Affair pretende ser uma marca de autenticidade que irá juntar na capital portuguesa fatores de diferenciação e diversidade gastronómica. Queremos criar uma marca condimentada por inovação,

especialização e concentração. Uma marca inovadora e exclusiva. Um novo conceito de feira, com a ambição de ser a melhor feira alimentar de sempre em Portugal. Precisamos de uma food summit em Lisboa que possa viajar pelas bocas do mundo, servida em cores quentes. Queremos conquistar o mundo pela boca", concluiu.

Durante 3 décadas, Portugal organizou a Alimentaria Lisboa, evento que marcou toda uma grande geração de empresas e negócios.

Pedro Braga, diretor geral adjunto da FIL, explica "…depois de ouvirmos o mercado, percebemos que tinha chegado a hora de ter a coragem de abandonar um projeto que muito nos honrou, mas que já não entregava as respostas que o mercado necessitava. Queremos e vamos trabalhar para vos entregar um marketplace qualificado, diferenciador e ser uma marca de excelência de promoção dos vossos produtos e serviços. Para isso, foi preciso ser ousado e deixar entrar um novo ar, uma nova frescura."

A Lisbon Food Affair está dividida em três grandes áreas: Food & Beverage, Horeca e Tecnology, que se desdobram em outras áreas sectorizadas de forma a cobrir as necessidades das empresas e do mercado, muito alinhado com a inovação e com o foco na internacionalização.

Paulo Rodrigues, gestor da feira, refere que a Lisbon Food Affair será o "marketplace, adaptado às novas realidades e aos desafios das empresas e do mercado global, que irá abordar temas como a inovação, os novos hábitos de consumo, os novos negócios, a saúde e bem-estar, a sustentabilidade ambiental e social, a economia circular, não esquecendo a singularidade e excelência dos produtos nacionais das diferentes regiões".

A Internacionalização, a Inovação, o Network e a Excelência dos Produtos Portugueses, são os principais eixos de desenvolvimento desta feira.