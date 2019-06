O projeto LX Living conheceu a luz do dia no Hotel Epic Sana Lisboa, numa apresentação que contou com a participação de Filomena Cautela como mestre de cerimónia, e Miguel Saraiva, CEO da Saraiva + Associados como orador perante uma plateia com mais de duas centenas de convidados.

Fundada em 1996, a Saraiva + Associados, pela mão de Miguel Saraiva foi o atelier de arquitetura escolhido pelo consórcio promotor do LX Living para o desenvolvimento arquitetónico do espaço. Ao falar sobre o que o LX Living vai trazer às Amoreiras, Miguel Saraiva comentou que "esta edificação vai fazer uma nova frente de rua e vai criar uma nova imagem ao quarteirão. O interior no quarteirão vai permitir que se tenha uma qualidade de vida melhorada ao permitir que se tenha um espaço público único e mais privativo. "Estes apartamentos foram desenhados e projetados tendo em mente a sua funcionalidade e Iluminação" "Como peça de arquitetura, queríamos que o edifício marcasse uma nova geração de arquitetura em Lisboa," acrescentou Miguel Saraiva.

Newman Leech, reconheceu que Lisboa tem um encanto que poucos vêm e foi isso que o levou a querer avançar com este primeiro projeto no centro de Lisboa.

O John Rabie, CEO da Neworld, também foi convidado ao palco deixando palavras de agradecimento e elogio a toda a equipa. "É um privilégio estar a trabalhar com o arquiteto Miguel Saraiva. E quando o Newman Leech me apresentou o espaço, tive uma visão para

este projeto e tenho a certeza que vai ser um sucesso," afirmou John Rabie.





Mathew Pierce, parceiro e o investidor da LX Living, esteve em representação da Skybound Capital. Ao falar para os convidados deixou claro que "as raízes já foram plantadas para o início de uma longa viagem de investimento no mercado português e não apenas um projeto."





A apresentação terminou com os convidados a poderem conhecer as plantas de cada andar do projeto. O qual é constituído por quatro torres unidas por uma construção central, em que foi possível efetuar uma visita com realidade virtual aos espaços, que estarão dentro de 18 meses terminados.





As vendas do empreendimento estão a decorrer a bom ritmo, atualmente encontra-se cerca de 15% dos apartamentos ainda por vender, sendo expectável que até ao final do ano se conclua a transação de todos os imóveis.





Sobre o LX Living:

O LX Living está a ser desenvolvido numa parceria entre a Neworld, uma entidade baseada na Europa criada por John Rabie, um dos principais construtores da África do Sul, e a construtora imobiliária GMG Real Estate sediada na Suíça, tendo como principal investidor a Skybound Capital, uma empresa global de gestão patrimonial.





Sobre a NEWORLD:

A entidade domiciliada na Europa, Neworld, vai liderar os empreendimentos residenciais e de uso misto do John Rabie para além da África do Sul. A Neworld juntou-se com a GMG Real Estate para concentrar-se nas oportunidades de desenvolvimento nos mercados de residências e produtos mistos de Portugal e outros mercados europeus. O objetivo é potenciar a pegada significativa da GMG Real Estate em mercados imobiliários europeus específicos através da visão e especialização de desenvolvimento da propriedade do John Rabie.





Joint Venture de investimento: NEWORLD, GMG Real Estate e Skybound Capital.