MAIA JUNTA MAIS DE 200 DECISORES DO SETOR DE RESÍDUOS

CONFERÊNCIA RECICLE MAIS PAGUE MENOS – RUMO A 2030 foi o mote lançado

Num exercício que todos consideraram excelente, interessante e enriquecedor, a Maiambiente levou a efeito, no passado dia 04 de maio, a 1ª Conferência "Recicle Mais, Pague Menos", no grande auditório do Tecmaia. O evento contou com a presença de um painel conceituado de especialistas, nacionais e internacionais e uma plateia de mais de 200 técnicos e decisores do Setor de Gestão de Resíduos.

Durante a manhã, foi apresentado com detalhe o caso da Maia, e debatidos diferentes exemplos de implementação de sistemas PAYT, que visam promover e incentivar a separação correta e a redução da produção de resíduos. Foi referida a importância da comunicação contínua, e da correta adequação dos modelos de deposição e recolha e a importância da introdução de um sistema tarifário PAYT, bem como, nas tarifas praticadas. Alguns dos aspetos mais referenciados pelos presentes foi a importância de haver coragem política e capacidade técnica para afirmar a estratégia.





Para encerrar os trabalhos Jean Benoit, representante da ACR+, apresentou os fundamentos e constrangimentos na implementação de soluções PAYT, e os principais casos de sucesso na europa.

A sessão da tarde, iniciou-se com a partilha de Josep Maria Tost, ex Diretor da Agência de Residus de Catalunya , que apresentou o caso da Catalunha e reforçou a importância de existir também financiamento e aposta na literacia ambiental. Só assim se terá bons resultados".





A conferência terminou com uma sessão que levou ao palco representantes da Lipor, ECOSERVIÇOS, APA, ERSAR, CCDRn e Sociedade Ponto Verde para debater o Futuro do Setor. Neste painel, ficou evidente que os objetivos e metas previstos no PERSU 2030 - Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, são um enorme desafio para o setor, num país com enormes diferenças e fragilidades onde será obrigatória, sob pena de ser penalizada, a redução para 1/5 do valor atual, a quantidade de resíduos depositados em aterro e nessa sequência um colossal aumento para 61% da quantidade de resíduos reciclados, com destaque para os biorresíduos, e onde o PAYT enquanto instrumento económico deverá ser aplicado de forma generalizada. Evidenciando-se assim, que o PERSU se trata de um plano decisivo para alinhar o país à situação europeia no Setor.

Marta Peneda, Presidente do Conselho de Administração da Maiambiente, encerrou a conferência afirmando que " implementar o Recicle Mais, Pague Menos, não foi fácil.





Além da imprescindível coragem política, custou trabalho, custou conhecimento, custou tecnologia, custou tempo, e custou muito dinheiro. E é este modelo que quisemos com todos partilhar e discutir, sobretudo pela diferença que aporta em relação a outros que também aqui foram apresentados. Nem melhores, nem piores que o nosso. Porventura e com certeza diferentes, como são diferentes as realidades de cada concelho, de cada geografia e de cada comunidade."