Maia regista recorde na reciclagem

O Município da Maia alcançou um feito notável no mês de novembro, registando máximos históricos em vários indicadores de desempenho ambiental, com destaque para a Preparação para Reutilização e Reciclagem que atingiu um valor acima de 50%.





De acordo com os dados disponíveis, novembro foi mesmo o melhor mês de sempre, registando-se ainda valores recorde no indicador de Retomas de Recolha Seletiva que chegou aos 90 Kg por habitante ao ano, refletindo um compromisso sólido e crescente com a separação e reciclagem eficiente de resíduos.





Destaque ainda para os máximos absolutos registados nos Resíduos de Jardim, a ultrapassar as 354 toneladas, nas Embalagens com 331 toneladas recolhidas, na Madeira com um total de 202 toneladas, e ainda no Papel com um total de 410 toneladas.





A combinação dos resultados acima, associada à recolha seletiva de outros materiais, resultou no aumento acumulado de quase mais 2.200 toneladas face a 2022.





Em sentido contrário, mas igualmente positivo, destaque para a redução da produção de resíduos indiferenciados, que recuaram quase 1.600 toneladas face a período homólogo.





Estes resultados têm origem na crescente adesão da população ao modelo diferenciador de gestão de resíduos da Maiambiente, suportado em soluções de recolha seletiva porta-a-porta e na crescente aplicação do princípio do poluidor pagador.